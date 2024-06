Massimo Buonanno (Pd, Voltiamo Pagina, Impresa Futuro, Centro Popolare, Psdi) e Nicola Marzocchella (Marzocchella Sindaco, Libertà Per S.Antimo, Npd, Nuova S.Antimo, Agorà, Rinascita Santantimese, Insieme per S.Antimo) vanno al ballottaggio.

L’ipotesi di una vittoria al primo turno di uno dei candidati sembrava improbabile anche se in città circolavano voci che la colazione di Marzocchella, forte di ben sette liste, potesse raggiungere subito il quorum necessario a governare la città. Alle 21 di ieri sera, a scrutinio in corso, il dato era il seguente: 45.84% (7.481 voti) per Buonanno, 43.48% (7.083) per Marzocchella, 9.83% per Domenico Russo (Con te per S.Antimo, 80029 S.Antimo, S.Antimo Torna Viva). Buona l’affluenza registrata, oltre il 70% degli aventi diritto.

Ora sarà compito dei due candidati richiamare alle urne tutti gli elettori della prima tornata e conquistare nuovi sostenitori, soprattutto tra quelli che hanno scelto Russo, detentore di quel 10% che può essere decisivo. La prima uscita, subito dopo il verdetto delle urne, è stata quella di Massimo Buonanno che ha ringraziato gli elettori e ha dato loro appuntamento al ballottaggio, previsto il 23 e 24 giugno: «Desidero ringraziare di cuore tutti voi che avete sostenuto quest’avventura elettorale fin dall'inizio con entusiasmo». L’invito a compiere l’ultimo passo di questa lunga campagna elettorale è molto deciso: «Lottiamo ancora insieme, con determinazione e passione per ciò in cui crediamo. Uniti possiamo fare la differenza, per un domani più giusto. Non smettiamo di sperare. Il futuro è nelle nostre mani».



Per la coalizione di Marzocchella è Innocenzo Treviglio, primo eletto della lista Marzocchella Sindaco, con 460 voti, a commentare il risultato: «Era quasi scontato andare al ballottaggio con tre candidati a sindaco. Siamo pronti a fare questo ultimo sforzo, nella speranza di portare a casa il risultato sperato». Treviglio denuncia il comportamento di alcuni presidenti di seggio le cui decisioni nel valutare i voti dubbi ritiene «abbiano favorito Buonanno». E si augura «un ballottaggio veramente democratico». Domenico Russo, che diviene il fattore discriminante per il secondo turno, non si sente chiamato in causa e dichiara che non pensa a far alcun apparentamento o dare indicazioni di voto ai suoi elettori «per coerenza con quello che abbiamo sostenuto in campagna elettorale. Il mandato degli elettori è stato chiaro: dovremo controllare la correttezza dell’amministrazione e la realizzazione di parte del nostro programma. Ci aspettano anni di opposizione? Non ci fanno paura».