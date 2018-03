Elezioni, seggi insediati in Campania: allestite 2.281 sezioni, già sostituiti 87 presidenti a Napoli

Al via in Campania l'insediamento dei seggi. Sono 2.281 le sezioni elettorali allestite, in particolare, tra Napoli e provincia in vista del voto di domani. A Napoli città le sezioni sono 884, di cui 170 per non deambulanti e 31 seggi speciali, nelle Dieci municipalità cittadine. Ad Avellino i seggi allestiti in città sono 72. Nell'intera provincia irpina, città compresa, sono in totale 502. Settantadue le sezioni elettorali allestite anche a Benevento città cui vanno ad aggiungersi quelli della provincia per un totale di 285. Tra Caserta e provincia i seggi sono in totale 932, di cui 89 in città. A Salerno, infine, ci sono in totale 1158 seggi di cui 152 in città e i restanti in provincia.

Le operazioni di surroga, cominciate alle ore 16, hanno visto nel complesso la sostituzione di 87 presidenti di seggio che hanno rinunciato all'incarico.«Ci stiamo preparando già adesso per consentire le operazioni di voto nel migliore dei modi» racconta Massimo, presidente di seggio all’interno della scuola Neghelli di Cavalleggeri a Fuorigrotta. «Da quest’anno ci saranno alcune novità che potrebbero rallentare di pochi minuti il voto ma è importante che tutti gli elettori le conoscano.Bisogna fare attenzione in particolare al bollino che verrà apposto sulla scheda, per evitare il voto di scambio. La scheda con il numero precedentemente consegnato dal presidente va ridata indietro ed il numero ricontrollato, solo allora si potrà andare via. Contiamo comunque di incontrare il favore degli elettori che certamente domani ci daranno una mano con questo nuovo sistema di votazione».Prosegue intanto l'apertura straordinaria delle municipalità per le sostituzione delle tessere elettorali. Domenica 4 marzo le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio immediato. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento sarà necessario presentare l'apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di Pubblica Sicurezza. In occasione delle Consultazioni politiche presso l'aeroporto di Capodichino sarà operativo, inoltre, domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23 uno sportello Comunale per il rilascio in tempo reale delle carte di identità in favore dell'utenza munita di titolo di viaggio.