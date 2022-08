Elezioni, al Senato il taglio dei parlamentari accentua lo scontro in Campania

È scontro tra big anche al Senato in Campania. Per la corsa a Palazzo Madama sarà sfida all’ultimo voto. Mai come in queste elezioni i cittadini campani saranno chiamati a scegliere in una rosa di nomi di livello nazionale. In alcuni casi candidature mal digerite dai territori perché «calate dall’alto». Ma tant’è. Una sorta di pre-congresso con conta interna e resa dei conti per i partiti.



Nei plurinominali a Napoli è una sfilata di “stelle”. All’ombra del Vesuvio Matteo Renzi e Maria Stella Gelmini aprono il listino di Azione-Italia Viva. Si gioca la rielezione al numero tre Paolo Russo (ex Forza Italia). Proprio gli azzurri mettono in campo l’artiglieria pesante: è Silvio Berlusconi a guidare il proporzionale del Senato. Il leader nazionale di Fi è seguito da Annamaria Bernini, vicecoordinatrice nazionale di Fi e senatrice uscente. Dopo la capogruppo forzista a Palazzo Madama è stato piazzato al numero tre Franco Silvestro, fedelissimo del coordinatore regionale Fulvio Martusciello. Un listino quasi gemello quello del Senato nel collegio numero 2, dove al primo posto c’è la Bernini, seguita da Silvestro. Per il Pd in corsa c’è il ministro della Cultura Dario Franceschini, alle sue spalle la senatrice napoletana uscente Valeria Valente e il “ripescato” Filippo Sensi, che ha preso il posto di Enzo Amendola catapultato in Basilicata. Per Campania 2 apre le danze l’ex segretaria generale della Cgil Susanna Camusso, seguita da Gianfranco Valiante. Nella coalizione di centrosinistra spiccano come capolista di Più Europa Emma Bonino e di Verdi-Sinistra italiana Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi. Per “Impegno civico” di Di Maio tentano la riconferma l’uscente Vincenzo Presutto e Sergio Vaccaro. Al Senato 2 la coppia Di Maio-Tabacci schiera Antonietta Margherita Rebuffoni, capolista anche in Lombardia.





Per il Carroccio ci sono Pina Castiello (candidata anche all’uninominale 6 Torre del Greco) e Vincenzo Pepe presidente di FareAmbiente; nell’altro listino il numero uno è il deputato uscente Gianluca Cantalamessa. A sorpresa Fratelli d’Italia schiera l’ex presidente del Senato, Marcello Pera, al timone in Campania 1. A completarlo la senatrice Giovanna Petrenga, il coordinatore di FdI Sergio Rastrelli e la giornalista Gabriella Peluso. Petrenga, vicinissima a Giorgia Meloni, è a capo del listino anche nel collegio Campania 2. Per il M5S in Campania 1 l’uscente Agostino Santillo, con Enrica Alifano, Giuseppe Buompane e Mafalda Broccoli. Mentre nel secondo collegio del Senato il ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli.





Nel “one to one” senz’altro la sfida più succulenta è quella tra la piddina Valente, candidata anche nel listino bloccato alle spalle di Franceschini, e l’ex governatore Stefano Caldoro, che se la giocheranno nell’uninominale di Napoli, insieme alla grillina Ada Lopreiato. Nell’uninominale di Giugliano, sempre per uno scranno a Palazzo Madama, spunta Mariolina Castellone, capogruppo grillina al Senato, nota per il suo intervento anti-Draghi prima dell’uscita dall’aula del M5S durante il voto di fiducia all’esecutivo del premier dimissionario. Nel collegio numero 7, Acerra, in corsa per la coalizione di centrosinistra Leonardo Impegno, ex deputato Pd, Claudio Barbaro, senatore uscente ex Lega, oggi FdI, per il centrodestra e per i grillini Raffaele De Rosa.