Elezioni, soddisfazione al comitato Manfredi per i primi exit poll

Soddisfazione nel comitato elettorale di Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per l'ampia coalizione composta da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altri partiti di centrosinistra, all'arrivo dei primi exit poll.

Alcuni di questi configurano infatti una vittoria al primo turno per l'ex ministro dell'Università ed ex rettore della Federico II, ad ogni modo tutti danno un margine ampio sul candidato in seconda posizione, Catello Maresca sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Presenti al comitato il segretario e il presidente del Pd metropolitano di Napoli, Marco Sarracino e Paolo Mancuso.

Tra gli esponenti politici già presenti al comitato elettorale di Gaetano Manfredi c'è anche il fratello del candidato, Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Partito democratico. Ufficialmente, esponenti e candidati del Partito democratico seguiranno lo spoglio nella sede del Partito democratico metropolitano di Napoli in via Santa Brigida, mentre candidati e coordinatori della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle a Napoli seguiranno lo spoglio all'Hotel Ramada, in via Diaz.

«È un dato parziale ma importante, se pensiamo che il Pd 5 e 10 anni fa a Napoli non è arrivato neanche al ballottaggio e ora rischiamo di vincere al primo turno, ma anche perché è una novità politica: l'alleanza Pd-Movimento 5 Stelle funziona», la prima reazione di Marco Sarracino, segretario metropolitano del Pd di Napoli.

«Gaetano Manfredi è il nuovo Sindaco. Complimenti! Il nuovo laboratorio di Napoli ha ottenuto un ottimo risultato. È evidente che da qui parte la strada del MoVimento 5 Stelle verso le prossime competizioni elettorali, comprese le elezioni politiche 2023». Così twitta Carlo Sibilia, sottosegretario M5S al Viminale.