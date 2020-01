Elezioni suppletive a Napoli, Napolitano apre la campagna elettorale: «Ruotolo rappresenta de Magistris»

«Questa è una sfida importante, il seggio era del Movimento 5 Stelle e noi cercheremo di riconfermarlo alle prossime suppletive». Queste le parole del candidato del Movimento 5 Stelle, Luigi Napolitano, alle elezioni suppletive per il collegio Uninominale Campania 07 per il Senato, durante la presentazione della sua candidatura, avvenuta questa mattina a Napoli. A sostenere la candidatura di Napolitano c'erano i portavoce cittadini, regionali e nazionali del Movimento: il senatore Vincenzo Presutto, la deputata Rina De Lorenzo, la capogruppo in Consiglio regionale Valeria Ciarambino e la consigliera regionale Marì Muscarà, il consigliere comunale Matteo Brambilla e i facilitatori regionali, Agostino Santillo e Luigi Iovino.



Ultimo aggiornamento: 17:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La città di Napoli oggi è in una situazione veramente disastrosa - spiega Napolitano ai cittadini presenti in sala - i quartieri della periferia sono stati lasciati nel degrado più totale, il nostro compito è quello di risolvere i problemi della città e soprattutto dare finalmente una risposta ai cittadini che abitano nei quartieri della periferia che sono rimasti nel degrado. Già dai primi incontri con i cittadini sento forte la speranza in quel cambiamento per il quale abbiamo sempre operato». «Il 23 febbraio si vota per eleggere il senatore della Napoli che vuole cambiare, il Movimento 5 Stelle è l'unica scelta coerente, oggi.», afferma Napolitano. Quanto alle prospettive future, Napolitano chiarisce: «Ogni elezione ha il suo peso, queste sono elezioni suppletive al Senato e non bisogna dare un peso che non gli corrisponde. Per le Regionali se ne parlerà domenica in una riunione apposita del Movimento 5 Stelle».