Elezioni suppletive a Napoli, confronto con i candidati al Mattino

LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, a partire dalle 13, sul sito de Il Mattino e sulla nostra pagina Facebook la diretta web del confronto tra i cinque candidati alle elezioni suppletive di domenica 23 febbraio. Corrono tutti per un seggio al Senato. Si vota per sostituire il decedutoche nel 2018 fu eletto nella lista del M5S. Sono stati invitati tutti e 5 i candidati:per il M5S,di Potere al Popolo,in lizza con Rinascimento napoletano,appoggiato da Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega econ la lista Napoli per Ruotolo.A cinque giorni dal voto i candidati risponderanno alle domande dei giornalisti de Il Mattino e racconteranno i loro programmi e perché i napoletani dovrebbero votarli. Si vota nella sola giornata di domenica nel collegio uninominale 7 che comprende le seguenti zone territoriali:. Sono interessati al voto circa 300mila napoletani vale a dire un terzo della popolazione.