Elezioni suppletive a Napoli, Ruotolo apre la campagna elettorale tra gli operai della Whirlpool

Il giornalista Sandro Ruotolo, candidato in pectore di una vasta coalizione di centrosinistra alle elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 del Senato (parte del comune di Napoli), ha fatto visita oggi agli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli, in via Argine.



Nella giornata di ieri Ruotolo ha partecipato alla manifestazione delle sardine in piazza 8 agosto, a Bologna, dove pure era presente una delegazione dei lavoratori Whirlpool di Napoli, che hanno esposto la maglia con la scritta «Napoli non molla». Ruotolo ha assicurato agli operai napoletani il massimo sostegno nella vertenza che li riguarda, nata con la decisione dell'azienda di cedere lo stabilimento napoletano.