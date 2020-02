Elezioni suppletive a Napoli, Salvini accusa Ruotolo: «Scappa dal confronto, si sente Dio in terra»

«Sandro Ruotolo? Pericoli non ce ne sono. Il governo avrebbe bisogno di una spina dorsale, non un puntello come Ruotolo. Il nostro è un governo così diviso su tutto che non riuscirebbe nemmeno la fata turchina a far diventare il rospo un principe. Dai confronti con gli altri candidati, il signor Ruotolo scappa, si sente Dio in terra. Il candidato della Lega è una persona molto concreta». Lo ha detto Matteo Salvini, intervistato da Radio Crc, sulle prossime elezioni suppletive a Napoli.

