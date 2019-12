Suppletive, Pd a M5S: entro 15 giorni il patto o separati alle elezioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La politica si sa, mai come in questo periodo è liquida, capita così che in poche ore la possibilità che la Campania possa essere il laboratorio dove Pd e centrosinistra e anche gli arancioni del sindacocon il M5S sperimentino l'alleanza da contrapporre al centrodestra alle regionali del 2020, sia diventata risicata. Gongola, il governatore che punta al bis, perché a pagare il prezzo di quell'alleanza dovrebbe essere lui, ma più passano i giorni e più salda si fa la sua posizione. Il laboratorio Campania dovrebbe concretizzarsi alle suppletive del 23 febbraio. In ballo c'è un seggio al Senato nel Collegio Napoli 7 per sostituire il povero- deceduto - che nel 2018 fu eletto in quota M5S. La sostanza è invece che in casa Pd la pazienza sta per esaurirsi. Del resto in Calabria e in Emilia si vota tra un meno di un mese e andranno con candidati governatori diversi, dalle nostre parti segnali dai grillini per un patto non arrivano che senso avrebbe perdere ancora tempo? Allora una, due settimane e poi il capo dei demriunirà la segreteria per decidere il da farsi sulla Campania e Napoli: «Il Collegio di Napoli - fanno sapere dalla segreteria piddina - è importante, non ci sono segnali a oggi per un'alleanza alle regionali e in caso di caduta del Governo entrerebbe a far parte di una riflessione più ampia». Insomma l'ultimatum è lanciato. Sul fronte centrodestra, invece, le turbolenze dello strappo di Mara Carfagna sulla nomination di Stefano Caldoro per la Regione, non sembrano mettere in discussione l'alleanza e le suppletive potrebbero essere l'occasione per sanare addirittura qualche posizione interna.Si sa solo che il M5S sarebbe disposto ad allearsi con il partito di Zingaretti alle regionali solo se De Luca facesse un passo indietro. E De Luca non è assolutamente intenzionato a farlo anche se nel suo partito non mancano autorevoli voci secondo le quali viene prima l'alleanza e poi il candidato «altrimenti siamo destinati a perdere». Tuttavia dal M5S arriva solo silenzio e il laboratorio - se nascerà - è legato al fatto che a Napoli a scegliere il candidato al Senato in quota grillini sarà. Il M5S sui collegi uninominali non passa per la piattaforma Rousseau, i candidati li sceglie il capo politico. Dovrebbe toccare quindi a, il quale nel 2018 - ben sapendo la forza del presidente della Camera sul territorio cittadino - lasciò a Fico la scelta che propose Ortolani. E lo schema nei delicati equilibri interni ai grillini non è cambiato, Di Maio la guerra a Fico non intende farla. Se la situazione è questa il test delle suppletive con vista sulle regionali potrebbe vedere Fico quale arbitro per individuare un candidato capace di attrarre i dem e anche de Magistris oltre che Italia Viva e la sinistra e dovrebbe pure vincere in maniera larga. In modo da potere poi concretamente portare un risultato al tavolo di discussione con il Pd - che non c'è - e chiedere di trovare una sistemazione diversa per De Luca. Tant'è, nel Pd invece la riflessione in atto nelle condizioni attuali è che meglio avere un usato sicuro come De Luca piuttosto che andare all'avventura. Ipotesi, ragionamenti che si intrecciano con una realtà che anche a livello nazionale vede - dopo le dimissioni del ministro Lorenzo Fioramonti - l'alleanza giallo-rossa sempre più precaria. Uno degli scenari possibili è che alle suppletive ciascuno vada per conto suo per misurarsi sul serio.Il Pd per verificare la sua crescita, il M5S che è in caduta libera per capire di quel 50% a Napoli del 2018 cosa sia rimasto. Quanto agli arancioni del sindaco, per la prima volta si confronterebbero con le urne non per un voto amministrativo, ma politico anche questa una scommessa sul filo del rasoio.