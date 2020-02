Elezioni suppletive a Napoli. Crimi (M5S) lancia Luigi Napolitano: «De Luca? Inconcepibile il dialogo»

LEGGI ANCHE

«Abbiamo lanciato un appello a tutte le forze che vogliono il bene della regione. L'unica risposta che abbiamo ricevuto dal Pd è quella cheè il loro candidato e non si tocca e per noi ogni tentativo di dialogo con De Luca è inconcepibile.». Lo ha detto il capo politico del M5S, a Napoli per sostenere la candidatura di Lalle suppletive per il Senato.Crimi respinge la possibilità di un terzo nome per superare l'attuale quadro con un passo indietro da parte di De Luca e Costa. «Assolutamente no, escludo questo scenario. Abbiamo già fatto il nome terzo, è». «Noi abbiamo lanciato una proposta - ha spiegato - Ciarambino ha lanciato questo sasso immaginando cosa sia meglio per la regione, nell'interesse della regione, e si è detta disposta a farsi da parte per un candidato che incarna un modello. Il candidato non è Costa in quanto nome ma per quello che rappresenta, una risorsa per il Paese, un modello di legalità e tutela dell'ambiente, quei modelli che vorremmo applicare nella regione». Quanto ai tempi per una possibile intesa col Pd è «questione di giorni, massimo di settimane».