Chi è stato eletto con il 4% dei voti, invece di promuovere una riflessione sul principio della rappresentanza e di una democrazia partecipativa sceglie di interpretare il sentire di una sinistra estremista e sicuramente minoritaria

L'editto bulgaro di questa sinistra contro Salvini - continua - è la conferma della sua natura illiberale. L'idea di dire, ad un leader politico 'stai lontano da Napoli', è in linea con la minaccia di utilizzare lo 'spray al profumo' contro chi dissidente. A decidere sono gli elettori e il consenso democratico dei cittadini non altro. Auguro al neo senatore Ruotolo di trovare la serenità per affrontare i veri temi di Napoli e del Sud

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».