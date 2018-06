Lunedì 11 Giugno 2018, 03:18 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 03:18

TORRE DEL GRECO - Spoglio al ralenty, boom di astensioni e tendenza al voto disgiunto a Torre del Greco, comune che, con i suoi 71mila elettori, è il più grande dei paesi vesuviani chiamati alle urne. Nell'infinita notte elettorale, la città del corallo è già proiettata al ballottaggio: in pole position c'è Giovanni Palomba della Carovana del Buongoverno che, con sette liste e 160 candidati, supera il 35%.Al comitato di monsignor Felice Romano c'è soddisfazione, ma anche timore: il sogno di Palomba di diventare sindaco come lo fu il padre negli anni Novanta dipende in buona sostanza dallo sfidante.A contendersi il secondo posto al secondo turno di voto sono in tre: Luigi Sanguigno con il M5S, Valerio Ciavolino, ex primo cittadino azzurro referente di quattro civiche, e Luigi Mele, ex assessore di Forza Italia, oggi guida dei partiti di centrodestra. Il grillino è avanti a tutti, ma in un fazzoletto di voti. Più distaccati Romina Stilo, erede di Ciro Borriello, e Nello Formisano dell'Alleanza Democratica e Popolare. Mai in partita Ferdinando Raiola di Casapound.L'affluenza è stata bassissima, con una perdita di oltre 11 punti percentuali rispetto alle amministrative del 2014 che fecero segnare il 69,67%: degli oltre 71mila torresi aventi diritto al voto, ai seggi si è espresso il 58,43% degli aventi diritto.