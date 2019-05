Emergenza camorra a Napoli, Mattarella faccia a faccia con de Magistris

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 8 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sempre presente, sempre vicino alla capitale del Sud, figurarsi in questi drammatici momenti che segneranno per sempre la storia della città. Tropo forte lo choc per il ferimento di Noemi - appena 4 anni - colpita da un proiettile vagante in piazza Nazionale nel corso di una sparatoria. Così, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - in città per il «Simposio Cotec Europa» al San Carlo con il re di Spagna Felipe VI e il presidente della Repubblica del Portogallo Marcelo Rebelo de Sousa - ha voluto sincerarsi di persona sulla situazione criminalità e ha incontrato il sindaco Luigi de Magistris.