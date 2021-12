«L'emergenza povertà è uno dei maggiori problemi che stiamo affrontando. Tante persone, soprattutto napoletane trovano nella strada l’unico luogo dove andare dopo aver perso tutto. I dati registrano un aumento esponenziale di questo terribile fenomeno, siamo quasi al 60% in più rispetto agli altri precedenti. Come amministrazione comunale stiamo cercando di dare risposte a vari livelli pur con i nostri limitati mezzi, soprattutto economici, a disposizione.

Abbiamo aperto la stazione metro Museo per l'emergenza freddo e lì garantiamo un riparo sicuro, riscaldamento e l’utilizzo dei servizi igienici. Da questa notte abbiamo ampliato i posti letto presso istituto Tanucci, più 15 posti, e il dormitorio pubblico, più 35 posti. Abbiamo iniziato una massiccia campagna di pulizia e riordino delle strade ma soprattutto stiamo provando a convincere queste persone a trovare ospitalità presso le strutture idonee alle persone che cercano riparo in strada. Abbiamo ancora tante disponibilità di posti ma purtroppo non è facile convincerle a fidarsi e a farsi aiutare come potremmo. Non ci arrendiamo però.

Voglio ringraziare moltissimo Anm, Asìa, Napoli servizi, le unità di strada e i vigili urbani per la collaborazione e il lavoro di squadra che da oggi svolgeremo quotidianamente. In particolar modo le aree interessate saranno la galleria Umberto, la galleria Principe, i portici di San Francesco, stazione Garibaldi, via Duomo e piazza Cavour Il lavoro è stato frutto di grande collaborazione tra assessorato al welfare, assessorato al decoro, assessorato polizia municipale». Lo ha dichiarato l'assessore al welfare Luca Trapanese.