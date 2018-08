Allodi, l'ex migliorista diventato barricadero. E Salvini accusa: «Nel Pd invocano la lotta armata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 26 Agosto 2018, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma io la lotta armata la ho combattuta per una vita»: è il primo sfogo di Guglielmo Allodi, diventato in una notte il simbolo da una parte di una sinistra resistente che prova a ritrovarsi intorno a qualcuno e dall'altra l'esponente dell'establishment del passato che usa un linguaggio violento da radere al suolo con una pioggia di insulti telematici. L'ex migliorista (ma poi anche dalemiano) si era inventato barricadero nell'invocare «la lotta di popolo armato se la vicenda dei migranti continua a essere in mano a Salvini». E il ministro dell'Interno non si è fatto pregare nello schiacciare la palla così ben alzata: «Questo invoca la lotta armata - scrive - E poi il violento sarei io».«Io penso che le forze democratiche debbano avviare una grande azione politica di massa, una mobilitazione contro questo governo che porta il Paese nel baratro del fascismo, ma con un'azione pacifista»: prova a chiarire il suo pensiero Allodi.