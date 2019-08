Emergenza rifiuti in Campania, Russo: «No al sito di stoccaggio a Marigliano»

Sabato 17 Agosto 2019, 13:52

«Si leggono in queste ore notizie di stampa che vedrebbero Marigliano nuovamente al centro di una scelta, scellerata, in materia di rifiuti, con l'individuazione di un sito di stoccaggio su quel territorio. Sarebbe una opzione sbagliata, quell'area ha già dato» dice Ermanno Russo, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania.«L'ex Provincia e la Regione facciano uno sforzo di memoria per ricordare che il territorio mariglianese è stato al centro di un inquinamento costante e pernicioso negli ultimi trent'anni. Quelle zone, quelle popolazioni non possono pagare i ritardi nella programmazione di enti incapaci» aggiunge Russo. «Faccio appello all'amministrazione comunale affinché si opponga al tavolo con la Regione e la Città metropolitana, tutelando la salute pubblica e il futuro dei propri concittadini», sostiene l'esponente di Forza Italia.«Che il termovalorizzatore di Acerra si fermasse per manutenzione lo si sapeva da tempo, chi non ha trovato un'alternativa e ieri si è, per giunta, schierato contro un nuovo termovalorizzatore nella città di Napoli oggi abbia il coraggio di affrontare con onestà intellettuale la crisi che si prospetta da qui a due settimane», conclude il vicepresidente del Consiglio regionale.