Emergenza rifiuti in Campania, sul piano anti-crisi fioccano altri no

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 27 Agosto 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spirano venti di guerra sul summit che si svolgerà oggi alle 11.30 nella sede della Regione Campania in via Santa Lucia. Ieri a Benevento è stato convocato d'urgenza il consiglio provinciale che ha detto no all'invio di ventimila tonnellate di rifiuti in un sito di stoccaggio da allestire nello stir (l'impianto di tritovagliatura) di Casalduni previsto nel piano della Sapna, la società partecipata della Città Metropolitana di Napoli.