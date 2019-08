Emergenza rifiuti, ecco il piano anti-crisi: spazzatura trasferita anche al Nord

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Agosto 2019, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2019 07:31

Anche A2A scende in campo per tentare di evitare che i rifiuti restino in strada. La società gestisce il termovalorizzatore di Acerra che resterà fermo dal primo settembre al 12 ottobre (nella prima settimana il blocco non sarà totale) ha appena assegnato una gara per portare fuori regione 17mila tonnellate di rifiuti. La spazzatura, però, non andrà al termovalorizzatore di Brescia gestito dalla stessa società, ma sarà portata in altri impianti italiani (al Nord) e all'estero. L'inceneritore di Brescia, infatti, è saturo e al momento non ha capienze disponibili.