«La Regione Campania è l'unica istituzione che ha lavorato seriamente per affrontare il problema del ciclo dei rifiuti e per la bonifica e rinascita della Terra dei Fuochi . Tutti gli altri hanno parlato, noi stiamo agendo». Lo ha detto il presidente della Regione Campanianel corso del suo intervento a Pomigliano d'Arco per l'avvio dei lavori della costruzione del locale impianto di compostaggio. «Per 20 anni - ha detto De Luca - siamo stati conosciuti come territorio dei rifiuti. C'è un territorio contiguo a questo, la Terra dei Fuochi con 25-30 Comuni in cui abbiamo registrato in decenni sversamenti abusivi di rifiuti tossici con l'impegno diretto della camorra nel governo del ciclo dei rifiuti, dallo sversamento al trasporto, ai roghi. La gran parte delle imprese di trasporti era della camorra che creava le emergenze, così non c'era tempo per fare le gare, si chiamava chi era disponibile e la camorra era pronta a dare decine di tir per il trasporto».«Nell'arco di un anno e mezzo avremo ripulito la Campania dalle ecoballe, non se ne parlerà più» ha proseguito il governatore. «Abbiamo accumulato - ha detto De Luca nel corso dell'inaugurazione dei lavori per l'impianto di compostaggio di Pomigliano - in maniera irresponsabile cinque milioni di tonnellate di ecoballe in vent'anni. La Regione lavora oggi concretamente per eliminarle. Per la prima volta abbiamo un piano organico con tre filiere. La prima prevede il trasporto fuori regione di 900.000 tonnellate. Abbiamo fatto le gare in questi anni in trasparenza, facendo un protocollo con l'Anac e così abbiamo eliminato 500.000 tonnellate di ecoballe e diciamo che per la fine dell'anno avremo completato questa prima filiera. La seconda filiera riguarda due milioni di tonnellate per cui prevediamo la trasformazione in combustibile solido secondario da mandare a cementerie, centrali elettriche e impianti che ne hanno bisogno. La terza prevede il recupero di materiale riciclabile: parliamo di altre due milioni di tonnellate di ecoballe di cui facciamo la tritovagliatura, recuperiamo plastica, vetro, materiali ferrosi e il resto va in discarica».