Campania verso l'emergenza rifiuti, sacchetti dell'immondizia davanti alla Regione

Giovedì 18 Luglio 2019, 14:43

Sacchetti dell'immondizia depositati davanti all'ingresso della Regione Campania, a Napoli, da un gruppo di manifestanti appartenenti alla rete No Biocidio. I contestatori prima si erano recati davanti a un albergo sul lungomare dove il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha partecipato a un incontro sul tema dei rifiuti. Poi, dopo che De Luca è andato via da un accesso posteriore, si sono recati all'esterno del vicino palazzo della Regione, in via Santa Lucia, dove hanno lasciato i sacchetti con sopra attaccate le immagini del presidente della Regione davanti a uno degli ingressi del Palazzo.«Ci apprestiamo a un'ennesima ed annunciata emergenza - si legge un comunicato della rete No Biocidio - alla quale il presidente De Luca vuole sopperire con l'apertura di siti di stoccaggio che diventerebbero bombe ecologiche e soprattutto andrebbero ad insistere su territori già massacrati da anni di scellerato smaltimento legale ed illegale». «La Regione - continua la nota - deve elaborare sistemi di riciclo e recupero della 'risorsa rifiutò e soprattutto condividere le decisioni con il consenso delle comunità».