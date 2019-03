Emergenza Sarno, Costa accelera: via alla fase operativa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 13:00

L'emergenza Sarno torna nell'agenda del Governo nazionale, il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha convocato a Roma, per mercoledì 3 aprile, i sindaci dei 42 comuni del bacino idrografico del fiume più inquinato d'Europa. Obiettivo della riunione la stesura di un documento di indirizzo dove vengano delineate soluzioni e progetti a medio e lungo termine per il disinquinamento del corso d'acqua. Il masterplan coinvolge non solo i comuni di tre province (Napoli, Benevento, Avellino) ma anche Regione, Città Metropolitana, Parco Regionale del bacino idrografico e tutti i sottorganismi come il Genio Civile.