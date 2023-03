Giusto un mese fa lo strappo del Ppe su Napoli con la cancellazione del summit previsto a giugno. Ieri la ricucitura con l'appoggio del presidente del gruppo dei Popolari alla Ue, Manfred Weber, a candidare Napoli come sede dell'Emsa, l'agenzia europea sulla sicurezza marittima. «È una proposta molto importante che il gruppo Ppe appoggerà», ha spiegato ieri Weber sanando così quella cancellazione decisa un mese fa, proprio da lui, dopo alcune frasi di Berlusconi pro-Putin che crearono una crepa all'interno del gruppo dei popolari.

«Ora dobbiamo avere un immediato risarcimento per Napoli: deve essere candidata come sede secondaria dell'Agenzia per la sicurezza marittima. E voglio impegni precisi e parole chiare su questo», auspicava non a caso il capodelegazione di Forza Italia al Parlamento Europeo, Fulvio Martusciello, ventiquattr'ore dopo quella cancellazione. Ed ora ecco l'appoggio ufficiale per evitare che la sede venga individuata in Spagna o in Grecia (la sede primaria rimarrà Lisbona).

La Conferenza delle Regioni ha deliberato, all'unanimità, a gennaio 2019 il proprio sostegno alla candidatura della regione Campania. Con quest'ultima che, su input di De Luca, a novembre 2021 ha confermato la propria volontà di sostenere Napoli come sede Emsa per il Mediterraneo ed ha approvato il relativo protocollo d'intesa con l'Autorità portuale del mar Tirreno Centrale che ha prodotto il dossier tecnico della candidatura. Passaggi tecnici prima di quello politico che arriva ieri. «Napoli è la città marittima perfetta e rafforzerebbe così la presenza dell'Europa nella regione cruciale del Mediterraneo. Ringrazio il mio collega Martusciello per questa proposta e sono ansioso di sostenere la candidatura di Napoli insieme ai nostri colleghi del Ppe», ha anticipato ieri Weber che ufficializzerà oggi la proposta e l'impegno del gruppo che guida alla Ue. In questo modo dovrebbe essere quasi certa la candidatura e l'assegnazione dell'Emsa su Napoli, sbaragliando la concorrenza delle altre città del Mediterraneo che pure miravano ad accaparrarsela.

L'Emsa è preposta al coordinamento ed al controllo delle attività che interessano il mare: dalla gestione del traffico marittimo al rilevamento e distribuzione dei dati e dei flussi informativi, dalla sicurezza della vita umana in mare alla protezione dell'ambiente marino e delle sue risorse. E se la sede di Lisbona si occupa dell'Atlantico, quella di Napoli avrà competenza su tutto il Mediterraneo con dossier quanto mai cruciali in questo momento. A cominciare dall'immigrazione e dagli sbarchi. E vi dovrebbero lavorare circa 400 funzionari quando entrerà a pieno regime.

«Sono ovviamente molto soddisfatto di questa scelta - spiega l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello che un mese fa aveva rilanciato la candidatura della città a sede dell'agenzia - : con l'appoggio ufficiale dei Popolari non ci dovrebbero essere problemi alla ratifica, sbaragliando anche la concorrenza di altre città del Mediterraneo che pure ambivano. In questo modo si rafforzerà il ruolo della città e ne viene riconosciuto il ruolo centrale nel Mediterraneo».