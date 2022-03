Inchiesta nomine Asl in Regione Campania, Coscioni assolto dall'accusa di violenza privata

I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno assolto il professor Enrico Coscioni dall’accusa di violenza privata, nell’ambito dell’inchiesta sulle nomine Asl in Regione, ai tempi dell’ avvicendamento tra Caldoro e De Luca. Assolto perché il fatto in sussiste, cade l’accusa di violenza privata (mentre l’accusa di concussione era caduta in primo grado). Soddisfazione da parte del medico, ma anche della difesa, rappresentata dai penalisti Andrea Castaldo e Gaetano Pastore.

