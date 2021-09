Enrico Letta a Napoli con Manfredi: «È l'uomo giusto per rilanciare la città con i fondi del Recovery»

Enrico Letta, il segretario del Pd, sbarca a Napoli e sottobraccio al candidato Gaetano Manfredi fa un tour per i decumani accarezzando le capuzzelle per poi lanciare la volata all’ex rettore: «Sono fiducioso perché da tempo non si vedeva attorno a un nostro candidato tanta attenzione. Questa è l’elezione più importante degli ultimi anni della città, ci saranno i soldi del Pnnr ed è un'occasione storica per Napoli per rilanciarsi e Gaetano è la persona giusta».

Letta ha suscitato molto interesse tra i napoletani che gli hanno chiesto «di non dimenticarsi della città dopo le elezioni» e il segretario su questo ha rassicurato che il Pd ci sarà sempre: «Mi auguro - dice riguardo al patto per Napoli - che tutte le forze parlamentari lo sostengano».

Per Letta quello di Napoli è un test «di livello nazionale per l’alleanza con il M5S» ma sottolinea che il risultato non inciderà sugli equilibri a livello nazionale» e riserva una battuta anche al governatore De Luca e alle critiche fatte al Pd: «Non sono qui per arginare nessuno né vedo in prospettiva problemi di questo tipo».