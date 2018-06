Un piano per Napoli, de Magistris: «Aspetto risposte da Di Maio entro luglio»

Venerdì 29 Giugno 2018, 14:07

«Auspichiamo un provvedimento legislativo sugli enti locali entro la fine di luglio. Questa è la richiesta dell'Anci e la richiesta forte della città di Napoli e dall'interlocuzione che ho avuto con il ministro Di Maio e la viceministro Castelli mi sembra che ci sia la giusta sensibilità e la giusta volontà politica per affrontare il tema degli enti locali». Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, riferendo alla stampa l'esito degli incontri avuti ieri a Roma con diversi esponenti dell'esecutivo.Nel provvedimento - a quanto riferito - si dovrebbero affrontare questioni «normative ma vitali per gli enti locali» mentre per temi di carattere finanziario si dovrà attendere l'autunno e in particolare la Legge di Bilancio. De Magistris si è detto «molto soddisfatto» di tutti gli incontri avuti durante i quali - ha spiegato - «abbiamo portato ampi dossier che vanno dalle questioni strategiche del lavoro e dello sviluppo economico a Bagnoli al territorio, passando per le Universiadi e il porto». «Ora - ha concluso - ci aspettiamo fatti concreti ma devo dire che se questo è l'inizio, il governo dalla città di Napoli avrà il più alto livello di cooperazione possibile».In tema di cooperazione, ai cronisti de Magistris assicura che nei prossimi giorni incontrerà anche il ministro dell'Interno Salvini: «Sul piano politico - spiega - le posizioni tra me e Salvini sono inconciliabili, ma Salvini è il ministro dell'Interno e pertanto prima o poi arriverà il giorno in cui ci incontreremo. Ritengo che chi ricopre incarichi istituzionali ha il dovere di incontrare tutti i referenti istituzionali». Due in particolare i temi che - a quanto riferito - de Magistris intende sottoporre al capo del Viminale: il tema dell'integrazione e quello della sicurezza. «Fino ad oggi - ha spiegato il sindaco - il sistema dell'integrazione attraverso i Cas (Centri di accoglienza straordinaria) portato avanti sia da governi di centrodestra che di centrosinistra è stato fallimentare. Napoli è pronta a una vera integrazione che dia a tutti stessi diritti e doveri».