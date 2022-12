L'europarlamentare sannita Piernicola Pedicini è il nuovo segretario del movimento Equità Territoriale, il partito fondato dallo scrittore Pino Aprile. Eletto per acclamazione, con voto unanime, la candidatura del deputato europeo del Gruppo Efa (Alleanza Libera Europea) è stata sostenuta dalla mozione S.U.D. (Sviluppo Uguaglianza e Diritti). Il congresso nazionale, che ha riunito gli iscritti provenienti da tutta Italia a Napoli ha inoltre eletto presidente dell'assemblea nazionale Rossella Solombrino, ex candidata sindaco di Napoli.

«Quello che è nato con il contributo fondamentale di grandi intellettuali del Sud, che hanno tracciato la nostra rotta - spiega l'ex grillino Pedicini - ora deve diventare un movimento di popolo. Dopo anni in cui è stato sistematicamente tradito da politici del Mezzogiorno, da oggi il popolo del Sud sarà rappresentato da chi si batterà per i suoi diritti e per restituirgli quello che gli è stato sottratto. Non siamo e non vogliamo essere la Lega del Sud, ma dobbiamo ricordarci che esiste una Lega del Nord».

«Abbiamo messo - aggiunge Rossella Solombrino - un nuovo tassello per far ripartire il nostro movimento. In questi anni abbiamo inanellato tanti risultati per il Sud, ma ora è arrivato il momento di incidere. Per farlo, era fondamentale definire una linea politica. E ora possiamo farlo con il contributo di un segretario che è un politico di professione ». Ai lavori congressuali sono intervenuti anche il deputato regionale siciliano e leader di «Sud Chiama Nord» Cateno De Luca, la consigliera regionale della Campania ex M5s Maria Muscarà, il sindaco di Acquaviva delle Fonti e coordinatore di «Rete Recovery Sud» Davide Carlucci e il coordinatore di «alleanze Istituti Meridionalisti» Francesco Saverio Coppola.