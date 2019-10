Napoli riparte dalla ex Equitalia: doveva sparire nel 2016

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il, nel suo studio, intervistato dal nostro Luigi Roano per il consueto bilancio di fine anno, il sindaco de Magistris con malcelata emozione confermava: «Da domani Equitalia sparirà dalla nostra città e dalla vita di tutti i napoletani».È il 22 ottobre del 2019, la settimana scorsa, la Giunta Comunale ha preparato, senza un minimo d'imbarazzo, una proposta al consiglio comunale per riconfermare fino alla fine del 2020 la riscossione nelle mani della ex Equitalia che ha cambiato nome ma è sempre la stessa.Se pensate che ci sia qualcosa che stona in questo racconto avete ragione: è la solita storia delle promesse mancate solo che, in questo caso, non si tratta d'una promessa fugace.venne annunciata con incommensurabile enfasi nell'estate del 2015: «È pronta una nuova struttura del Comune che si occuperà della riscossione. Addio all'aggressione di Equitalia, saremo più cortesi e moderati nei confronti dei cittadini. Ci sarà attenzione per i meno abbienti, sarà una vera rivoluzione che confermerà l'autonomia napoletana», Luigi de Magistris nel corso dell'estate raccontò più volte il suo progetto. Lo confermò con vigore in ogni contesto.Poi venne il momento dell'annuncio ufficiale, era ile la sala Giunta di Palazzo San Giacomo traboccava di persone e d'enfasi per il grande appuntamento: slides multicolori piroettavano alle spalle del sindaco e degli assessori, i numeri rimbalzavano nella sala della conferenza di presentazione: signore e signori ecco a voi Napoli Riscossione, la struttura che manderà in pensione Equitalia.Sapete qual è il punto fermo di questa vicenda paradossale? Che nessuno dafino ad ora ha detto che non si può fare, ognuno ha tenuto il punto con tenacia: Equitalia (che nel frattempo è diventata) sarà messa al bando dal Comune di Napoli. L'hanno detto con vigore nel 2017, ribadito nel 2018, confermato pure a gennaio di quest'anno: «L'obiettivo è far partire Napoli Riscossione all'inizio del 2020 ma noi a giugno avremo le idee chiare e contiamo di andare in esercizio già questo anno. Il tema vero è il rapporto con il contribuente che deve cambiare...», diceva con vigore il presidente di Napoli Holding Andrea Manzo.Martedì scorso a palazzo San Giacomo una Giunta monca del sindaco e di tre assessori ha votato all'unanimità lache contiene la proposta al consiglio per «l'affidamento dell'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie del Comune all'Ente pubblico Nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione per la durata di un anno». Insomma, la promessa di svolta fatta nel 2015 viene rimandata (per ora) al 2020, precisamente al sette di ottobre del prossimo anno: in quel momento saranno passati 1.902 giorni dall'annuncio, secondo voi basteranno per mantenere la promessa?