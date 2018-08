Ercolano, è scontro sui canoni della differenziata tra polizia municipale e azienda rifiuti

Sabato 25 Agosto 2018, 16:13

ERCOLANO - Raccolta dei rifiuti: è scontro tra polizia municipale e vertici dell’azienda che si occupa dello smaltimento della spazzatura. La diatriba nasce dal presunto mancato rispetto dei canoni della differenziata da parte di alcuni operai della Buttol, segnalata durante un controllo effettuato dai vigili urbani. In particolare - come spiega la stessa azienda - durante un sopralluogo della polizia municipale è stata contestata l’ipotesi di miscelazione di diverse frazioni di rifiuti, in particolare dell’organico con l’indifferenziato, contestazione partita dopo che i vigili hanno notato la presenza di un automezzo carico di secco-indifferenziato. Ipotesi che la Buttol rimanda al mittente, segnalando come invece nella circostanza fosse prevista la raccolta contemporanea delle due frazioni.«L’azienda respinge ogni accusa di irregolarità - si legge in una nota diffusa dalla Buttol srl - Siamo pronti a denunciare eventuali abusi da parte dell’ente o dei suoi funzionari. La Buttol intende difendere in ogni sede l’immagine dell’azienda dai continui attacchi gratuiti. Non vorremmo ipotizzare interessi privati atti a screditare i risultati sempre più importanti raggiunti dall’azienda negli ultimi mesi».«L’unico obiettivo della Buttol - prosegue il comunicato - nell’interesse della città è raggiungere percentuali di raccolta differenziata sempre più alte, coniugando i risultati con servizi di igiene ambientale sempre più efficaci. A luglio la percentuale di differenziata ha ampiamente superato il 65%, sarebbe un peccato vanificare proprio ora un percorso virtuoso già intrapreso».