Napoli, Manfredi e i turisti: «Bene il boom ma trasporti e servizi devono migliorare»

Una «positiva affluenza di tanti turisti» ma anche «trasporti e servizi da migliorare». Questo il doppio commento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sul week-end di Pasqua che ha visto circa 100.000 visitatori nella città partenopea. «La cosa positiva di questi giorni - ha detto Manfredi a margine della riapertura della Funicolare di Mergellina - è stata l'affluenza e la qualità dei molti stranieri e dei molti turisti dal nord Italia arrivati a Napoli.

Parliamo di numeri importanti e praticamente il tutto esaurito nelle strutture. Sono numeri che continuano fino all'estate e che ci confermano che questa onda del turismo a Napoli non è una fiammata ma un fatto molto compiuto. Certo la città con tanti turisti richiede servizi, con 100.000 visitatori c'è da lavorare sul migliorare trasporti, il decoro, il verde cittadino. Abbiamo fatto parecchio con uno sforzo straordinario in queste giornate e ora continuiamo, anche con il nuovo bilancio comunale su cui lavoriamo nelle prossime settimane e avremo nuove risorse per la manutenzione e i servizi»