NAPOLI - Il tema dell’Europa e del lavoro al centro del dibattito che si è tenuto oggi pomeriggio da D’Angelo Santa Caterina a via Aniello Falcone, dal titolo: «Il Vomero che guarda a sinistra». L’iniziativa organizzata dal consigliere regionale Pd e ricandidato alle prossime elezioni, Gianluca Daniele, ha visto la partecipazione del segretario provinciale del Pd Marco Sarracino e del parlamentare europeo Franco Roberti.



«Abbiamo davanti una grande sfida, quella dei 209 miliardi che ci sono stati riconosciuti dall’Unione europea, grazie al lavoro portato avanti dal Pd e da due ministri in particolare Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola – spiega Roberti -. Grazie a loro l’Europa ci sta dando segni di cambiamento. Per ottenere questi fondi bisognerà presentare dei progetti ed entro gennaio 2021 valutati ed approvati. Almeno per ricevere l’anticipazione del 10 per cento rispetto al totale». L’eurodeputato poi indica la strada da seguire: «Chiedo a gran voce che l’Italia possa ricevere il Mes e spero che il Governo agisca in questa direzione. I soldi che il Paese riceverà sono finalizzati ad alcune priorità, come il lavoro, la scuola, la sanità, la municipalizzazione, l’ecologia. Insomma bisognerà impegnare i fondi europei nei grandi scenari che il nostro Paese tiene a cuore. Dopo il 20 e 21 settembre – prosegue Roberti - è importante che la Regione dia il suo contributo nella grande sfida che ci attende nei prossimi anni».

Il consigliere del Pd Gianluca Daniele aggiunge: «Bisognerà nei prossimi mesi chiaramente passare per il rilancio dell’economia attingendo anche dal recovery fund. Si apre una fase in cui bisognerà lavorare insieme al Governo per poter uscire dal momento delicato e visto che una parte dei fondi arriverà in Campania è necessario l’impegno di tutto il Pd e di tutta la maggioranza che governerà la regione nei prossimi anni». Daniele ha chiaramente poi parlato anche del percorso politico che i democrat hanno affrontato nell’era Zingaretti: «Il Pd sta e deve continuare a recuperare la propria identità culturale e creare le migliori condizioni per esprimere un riformismo di sinistra. Negli anni del renzismo qualche difficoltà l’abbiamo avuta, ma penso che noi siamo riusciti a tenere accesa una lampadina, una luce che ci è servita anche a livello nazionale a recuperare credibilità. È interesse della città di Napoli, degli elettori e dei simpatizzanti di centro sinistra che il Pd abbia un risultato importante il 20 e 21 settembre».



