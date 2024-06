I numeri raccontano di un successo elettorale straordinario, per il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli, che ha ottenuto all’incirca 50mila preferenze personali per le elezioni europee, battendo in Campania Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, primo in lista nella Circoscrizione Meridionale.

14578 dei voti di Borrelli arrivano da Napoli e, con il 12,75% di schede, Partenope è il capoluogo di regione con la percentuale più alta d’Italia per Avs, soggetto politico nato nel ‘22. «Ho sfiorato le 50mila preferenze al Sud grazie al boom di consensi da Napoli e Campania - esordisce Borrelli - Non sappiamo ancora se nell’attribuzione dei seggi siederemo in parlamento europeo. Dovremo aspettare con pazienza e fiducia».

Le lotte agli abusi, alla camorra e per il verde, cardini della politica di Borrelli, hanno avuto la meglio.

«Sono contento - prosegue Borrelli - È un riconoscimento del mio lavoro svolto in 32 anni di attività, imperniati sulla coerenza sulla presenza in strada. Un riconoscimento politico così elevato mi fa capire che c’è un ampio consenso per le battaglie legate al bene dell’ambiente e contro la delinquenza: sfide che porto avanti spesso in maniera solitaria».

Quali sono le prossime, di sfide?

«Se sarò eletto in Europa, il mio obiettivo sarà modificare l’azione di Fitto che sta spostando i fondi destinati al Sud in Lombarda e Veneto. Se resterò deputato, il mio impegno e il mio entusiasmo resteranno quelli di sempre. Il 24 giugno inizierà l’iter della legge che avevo promesso ai campani: quella relativa alla tariffa unica sulle Rc Auto. Nei giorni seguenti alla discussione ci sarà la votazione in aula».

Si candiderebbe a sindaco?

«Il voto per Palazzo San Giacomo è lontano. Ed è prematuro parlarne perché la consiliatura attuale potrebbe finire nella primavera del ‘27. È evidente che, in un ipotetico salto nel futuro, se Manfredi non si ricandidasse, quantomeno chiederemmo le primarie».

Quindi un’apertura c’è?

«C’è stato un consenso elevatissimo, che mette al centro delle decisioni del futuro della città non solo Pd e 5Stelle, ma anche Avs. Soprattutto considerando che al momento noi siamo del tutto assenti nel governo della città».

Questa assenza potrebbe essere colmata anche prima delle prossime elezioni comunali?

«Il sindaco, credo, sarà chiamato a fare delle valutazioni sulla base dello scenario delineato da queste ultime elezioni. Manfredi dovrà porre l’accento su alcune questioni che ci lasciano da tempo perplessi: il verde e la polizia municipale.

A oggi non c’è un gruppo consiliare di Avs, nato nel 2022, dopo le ultime comunali. Vanno modificati alcuni punti del sistema di governo della città: non c’è, per esempio, un regolamento al Verde. Se arrivasse una proposta da Manfredi per l’ingresso di Avs in via Verdi saremmo pronti a valutare l’ipotesi, dopo un momento di incontro tra i rappresentanti di Europa Verde e della Sinistra».