Il Pd in Campania non solo tiene, ma avanza. La speranza di poter migliorare il risultato di cinque anni fa alla fine si è tramutato in realtà. Stando ai primi dati, i dem sembrano attestarsi su percentuali dalle quali poter ripartire per aprire un ragionamento politico ad ampio raggio, in vista delle Regionali in Campania e delle prossime sfide amministrative. Contestualmente c'è da lavorare alla costruzione del cosiddetto campo largo nel centrosinistra, che avrà però bisogno di fondamenta solide evitando i continui dentro-fuori del M5S.

All'ombra del Vesuvio è stata una giornata intensa quella vissuta dai vertici locali del partito del segretario Elly Schlein. Tutti attenti al su e giù dell'affluenza, muniti di pallottoliere per i pronostici del caso. Perché – questo il ragionamento dei piddini – il calo alle urne ha colpito in particolare gli ex Terzo polo (Renzi e Calenda), facendo venir fuori in qualche modo i muscoli del Partito democratico. Un risultato che restituisce una fotografia chiara rispetto alle scorse Europee: il Pd nel 2019, tra i dem c’erano ancora Matteo Renzi e Carlo Calenda, nella circoscrizione Meridionale raggiunse il 17,88 per cento (in Campania 19,1 per cento). Oggi alzare l'asticella significa soprattutto dare un segnale alla segreteria nazionale, di un Pd che al Sud non solo lavora bene, ma riesce ancora a creare consensi. La forte spinta ai dem nel Mezzogiorno, così come a Napoli e in Campania, è arrivata da candidature di peso come quelle di Antonio Decaro (che dovrebbe attestarsi come numero di preferenze un gradino più sotto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni), della capolista Lucia Annunziata, del giornalista Sandro Ruotolo, dell'uscente Pina Picierno e della candidatura più politica di Lello Topo. Ma è chiaro che il risultato del sindaco di Bari, sostenuto da tutti gli amministratori di centrosinistra, vada letto anche in chiave nazionale. Decaro avrà un doppio ruolo: porsi come argine al progetto di legge sull'autonomia differenziata e allargare i confini dem. Oltre al passaggio di testimone al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi come numero uno dell'Anci. Chi invece ha deciso di tenersi fuori, o comunque assai defilato, dalla contesa elettorale è il governatore Vincenzo De Luca. Da lui non sono arrivati assist al centrosinistra, tantomeno al Pd.

«Il dato parziale ci consegna un Pd fortemente rafforzato nel ruolo di unico baricentro possibile per un largo centrosinistra nazionale, sul modello di quello che vince e governa a Napoli e nell’area metropolitana» commenta il consigliere regionale dem Massimiliano Manfredi, che incalza: «I primi exit poll danno soprattutto al Pd un ruolo di protagonista al Sud, nel momento più alto dello scontro con il Governo, che vuole colpirci con l'autonomia differenziata, il blocco dei fondi Fsc e la riprogrammazione del Pnrr. Gli elettori indicano come simbolo della battaglia del Sud contro il governo Meloni, Antonio Decaro, che è stato capace di unire il Pd e il centrosinistra, ma anche di parlare a tanti delusi, che non votavano il Pd». Il deputato napoletano ed ex segretario provinciale, Marco Sarracino, sottolinea: «Parliamo di un risultato assolutamente positivo del Partito democratico. Segnale evidente che Elly Schlein sta conducendo con forza e credibilità l’opposizione alla destra di Giorgia Meloni. Chi ha scommesso sulla sconfitta del Pd, rimarrà deluso. Ora, assieme alle altre forze d’opposizione, continuiamo il percorso di alleanza e costruiamo progetti comuni».

I dem hanno battagliato in questa breve - ma intensa - campagna elettorale per «lo sblocco dei fondi di Sviluppo e coesione» e per «il salario minimo», non dimenticando temi in chiave più europea: la pace, alla luce dei tanti conflitti (su tutti quello russo-ucraino) e la necessità di un'istituzione Ue più forte e libera - in politica estera e nella difesa comune -. Ma le analisi elettorali hanno sempre un risvolto territoriale. «Penso che ci siamo battuti bene – sostiene il segretario metropolitano dem Giuseppe Annunziata -. Il lavoro fatto in questi mesi e aver mantenuto posizioni chiare su tanti temi è stato sicuramente apprezzato dai nostri elettori. Bisogna insistere su un percorso di unità del Pd». Sull'asse Pd-M5S Annunziata cerca di guardare la luna e non il dito: «Un primo riscontro arriverà dalle amministrative in provincia di Napoli. Il nostro auspicio è che vengano premiate le coalizioni costruite insieme ai 5S».