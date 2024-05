Si muove il sindaco Gaetano Manfredi: a dieci giorni dalle elezioni per rinnovare il Parlamento europeo l’ex rettore scende in campagna elettorale. E nella sua giunta non è l’unico. Molto attiva è l’assessora al turismo Teresa Armato, del Pd, ex senatrice, in quota Franceschini. Telefonate, incontri, cene non sono mancate nelle ultime due settimane, ma da oggi lo schema politico di Manfredi - che non ha nessuna tessera di partito e si colloca nell’area riformista del centrosinistra o nell’ex campo largo di cui è un forte fautore - ora è molto più chiaro. Alle Europee il sindaco tira la volata ad Antonio Decaro sindaco di Bari uscente così come è uscente da presidente dell’Anci. C’è amicizia tra i due primi cittadini, non solo feeling politico e amministrativo. Inoltre Manfredi ha in Decaro il primo sostenitore quale suo successore a numero uno dell’Anci. La partita Anci si aprirà subito dopo le Europee. Deve fare l’equilibrista il sindaco, perché su esplicita richiesta della segretaria Elly Schlein - con la quale il sindaco si sente e si vede spesso - darà il suo sostegno anche a Lucia Annunziata. Cosa che probabilmente Manfredi avrebbe fatto lo stesso perché è buon amico della Annunziata. Al di là dei rapporti personali però va chiarito che c’entra molto la politica: nella geografia del Pd Decaro è vicino a Stefano Bonaccini che nel Pd è all’opposizione della Schlein mentre la Annunziata è una scelta della segretaria. Nella sua posizione Manfredi deve essere molto attento agli equilibri interni del Pd. In questa direzione si muove anche il fratello Massimiliano Manfredi pure lui è per il ticket Decaro-Annunziata. Del resto le preferenze che si possono esprimere sono tre purché si rispetti l’alternanza uomo-donna.

Manfredi è stato eletto sindaco grazie al fu - per ora - campo largo. Primo sindaco di una grande città eletto con questa formula. Vale a dire dall’area riformista che ha come pilastri il Pd e il M5s. Napoli per Manfredi è un laboratorio nazionale e l’ambizione del sindaco, dopo le Europee dove il sistema elettorale è il proporzionale e le alleanze sono impossibili, vorrebbe far ripartire proprio da Napoli l’alleanza larga che dovrà sfidare il governo Meloni di qui a 3 anni. E si candida, Manfredi, ad avere un ruolo di rilievo quale facitore di un rinnovato campo largo. Dunque, ha incontrato la Schlein e con lo stesso spirito anche il capo del M5s Giuseppe Conte con il suo candidato Pasquale Tridico l’ex presidente dell’Inps. Conte - va ricordato - da premier chiamò Manfredi e lo nominò ministro per l’Università nel suo Governo. Tenere unite le forze riformiste con dentro i centristi è il progetto di Manfredi e in questo contesto il sindaco domani parteciperà a una iniziativa di Stati uniti d’Europa con l’ex premier Matteo Renzi e Caterina Miraglia, entrambi candidati.

Il sindaco - che è anche presidente della Città metropolitana - è molto attento al territorio. E poiché c’è una robusta tornata di elezioni amministrative contestuali alle Europee ha sposato la causa di Luigi Vicinanza, anche lui del Pd, candidato a sindaco di Castellammare di Stabia. Una polveriera la città vesuviana, ma Manfredi sarà all’hotel Miraramare sabato «in sostegno a Vicinanza». La stessa mossa fatta dalla Armato che con Vicinanza ha un rapporto antico e strettissimo. E come il sindaco darà una mano a Decaro e a Sandro Ruotolo, altro candidato del Pd, ma l’assessora ha come priorità la Annunziata.