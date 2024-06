Dalle Europee si è tenuto accuratamente lontano. Niente iniziative elettorali, nemmeno un generico appello al voto. E anzi manca anche la consueta foto di rito del governatore De Luca al suo seggio storico di Salerno: è noto solamente che si è recato sabato pomeriggio non appena aperte le procedure. Eppure questo voto è comunque linea di demarcazione, spartiacque se volete, per il futuro dell’ex sindaco di Salerno che in testa ha un solo obiettivo: il terzo mandato a palazzo Santa Lucia. Perché non ci sono altri appuntamenti elettorali tra il voto europeo e le prossime regionali. E forse proprio per questo si è tenuto accuratamente lontano dal voto europeo.

Ad urne appena chiuse è prematuro fare un quadro della situazione. Ma dai primi exit poll emerge un dato inequivocabile: nonostante il vento di destra che soffia in tutta Europa, il Pd sembra aver retto bene allo scontro. E regge soprattutto la sua segretaria Elly Schlein che non scenderebbe sotto la soglia psicologica del 20 per cento ma, anzi, sarebbe un paio di punti sopra dalle prime rilevazioni. «Chi aveva scommesso sulla debacle, sulle dimissioni della segretaria è stato sonoramente sconfitto», dicono, non a caso, ieri sera al Nazareno non appena arrivano i primi risultati. Il riferimento, ovviamente, non è solo a De Luca ma a chi scommetteva sul tonfo. Ed uno di questi sicuramente è il governatore che, non a caso, in autunno aveva dato alle stampe un libro dal titolo inequivocabile «Nonostante il Pd». E prima che partisse lo scontro sui fondi Fsc contro il governo, De Luca si era imbarcato in un match durissimo contro il suo partito. Non solo perché non corre buon sangue, figuriamoci, ma perché i vertici del Nazareno appena insediati, a cominciare dalla Schlein, hanno detto senza giri di parole che bastano dieci anni a Santa Lucia. Insomma: no al terzo mandato. E con la Schlein ora ben salda sulla poltrona più alta dei democrat tutto si complica per De Luca. Specie se non ci sarà un tonfo per il partito di Giuseppe Conte. Insomma potrebbe avanzare lo schema di alleanza Pd-M5s che regge la maggioranza di palazzo San Giacomo.

A Napoli, infatti, sempre dalle prime rilevazioni, l’M5s non ha più le percentuali bulgare di 5 anni fa quando arrivò al 40 per cento alle Europee ma comunque sembra tenere ancora. Insomma un asse Pd-M5s per Santa Lucia ci sarebbe e sarebbe l’unico modo per difendersi da un centrodestra in grande crescita nei prossimi mesi. Ma è noto: i Cinquestelle per mettere in piedi un campo largo a Santa Lucia sono concordi sul no a De Luca. «O noi o lui», insomma, è il verbo grillino. E nei prossimi mesi il partito di Conte ha davanti un bivio: continuare la rotta in solitaria o allearsi con il Pd, specie al Sud, per evitare di arretrare ancora. D’altronde i consensi del passato, quelli legati al reddito di cittadinanza e al superbonus, sono ormai un’altra era geologica. E il patto con i dem, prima o poi ci sarà.

Il risiko

Ma attenzione a dare De Luca come sconfitto o in caduta. Il governatore non solo ha fiuto politico e pellaccia dura ma ha dimostrato più volte di non avere paura di scontrarsi con il suo partito. E in ogni braccio di ferro ha sempre vinto. Lo sa bene anche il Pd come senza di lui in Campania non si va da nessuna parte. E molti dei consensi in questa tornata sono legati se non a De Luca al gruppo deluchiano. Il figlio Piero, infatti, al vertice della corrente Bonaccini nel Mezzogiorno si è dato molto da fare non solo nei comuni al voto ma anche per i candidati dem. Dal sindaco di Bari Antonio Decaro a Lello Topo. I voti, insomma, anche se tramite il figlio deputato sono arrivati eccome dai piani alti di palazzo Santa Lucia. Il governatore insomma dovrebbe confermare, ma si vedrà a spoglio ultimato, la propria egemonia su una parte importante del Pd in Campania. Ed è l’unico che riesce a fare la differenza. Senza contare come l’ex sindaco per superare il limite del doppio mandato è pronto a cambiare le norme. O seguendo il modello Veneto («Non abbiamo mai recepito la norma nazionale, quando lo faremo riparte il conto come ha fatto Zaia») ma rischiano ricorsi alla Consulta o modificando la legge elettorale (modello Valle d’Aosta) dove il presidente non viene eletto direttamente ma dai consiglieri regionali. Ma così diventerebbe ostaggio dei partiti. Compreso il Pd.