«Senza il riconoscimento dei Lep non partirà l’Autonomia differenziata. Si andrà avanti solo se tutte le regioni saranno ai nastri di partenza alle stesse condizioni», assicura Denis Nesci, europarlamentare uscente e candidato nel mezzogiorno per Fratelli d’Italia.

Anzitutto lei è parlamentare uscente: possiamo fare un bilancio del suo lavoro alla Ue?

«In meno di 2 anni, l'attività è stata incessante, per le tante questioni che ci siamo trovati ad affrontare. Ho seguito files importanti e ho battagliato a sostegno del comparto agricolo per esempio, o per correggere la traiettoria della direttiva Ets che riguarda la tassa sulle portacontainer che attraccano nei porti europei. Certo, ci sono tante altre sfide ad attenderci, ma sono fiducioso che, nella prossima legislatura, le affronteremo come forza di maggioranza».

APPROFONDIMENTI Europee, incognita astensionismo Il voto Ue/ Le quattro sfide della nuova Europa Voto Ue/Mercati E dagli States spira il vento della sicurezza

Al Sud si teme, non solo da parte dell’opposizione di centrosinistra ma anche di Confindustria, la riforma dell’Autonomia differenziata su cui insiste il governo: cosa risponde?

«Tutti d’accordo che senza il riconoscimento dei Lep, e quindi del relativo finanziamento, che costerà - come è giusto che sia - tanti miliardi, parliamo del nulla cosmico. Ma se si parte dalle stesse condizioni, allora dico che l’Autonomia è la vera sfida tra amministratori capaci e non».

Da mesi si assiste ad uno scontro durissimo tra la Regione Campania e il governo, in particolare il ministero della coesione, per il mancato sblocco dei fondi Fsc: non pensa che sia ora, anche dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che si giunga ad un accordo?

«Atteso che la domanda dovrebbe essere rivolta al presidente De Luca, il lavoro del ministro Fitto e di Giorgia Meloni, ha portato alla firma degli accordi di coesione con quasi tutte le regioni d’Italia, attraverso un confronto ed una sinergia istituzionale, che ha portato benefici alle Regioni che hanno la voglia di lavorare e dare risposte ai territori. Penso che Vincenzo De Luca, non abbia avuto un atteggiamento costruttivo, ma oppositivo e strumentale».

Il pericolo maggiore, specie al Sud, è l’astensione: come si combatte?

«Con candidature credibili, idee chiare, programmi seri e radicamento sui territori, per spiegare ai cittadini a quale Europa aspiriamo con il voto dell’8 e il 9 giugno»

Il voto delle Europee sarà determinante anche per gli scenari nazionali? Cambierà i rapporti di forza all'interno del centrodestra?

«Assolutamente no. La coalizione di centrodestra al governo, gode di ottima salute. E le elezioni di sabato e domenica, riguardano l’Europa, e la nuova geografia politica europea che segnerà i nuovi assetti istituzionali».



I sondaggi danno un cambio di maggioranza a Strasburgo e a Bruxelles per le prossime Europee? Fdi è pronta a questa svolta governativa europeista?

«Fratelli d’Italia è pronta ad assumersi la responsabilità di governo, cosi come è successo in Italia, anche in Europa. Giorgia Meloni ha l’autorevolezza per cambiare l’agenda europea nei prossimi anni».