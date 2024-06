Meno male che ci sono loro, nelle aule calde dell'Istituto Casanova Costantinopoli, in questo inedito sabato elettorale con i corridoi vuoti e gli scrutatori che, desolati, guardano i cellulari. Meno male che ci sono gli studenti fuorisede che, per la prima volta, hanno la possibilità di votare dove studiano, invece di affrontare il viaggio (a loro spese) per tornare a casa. Alle 17, a due ore dall'apertura, nel seggio speciale riservato a loro in questa scuola di piazza Cavour, aveva già votato oltre il 10% degli aventi diritto (alle 23 il 33.6%). C'è da scommettere che solo in questa sezione si raggiungerà il 100% dei votanti. Anche perché la procedura per essere ammessi a queste liste speciali è stata laboriosa e lunga. I ragazzi, infatti, che sono residenti in altre regioni ma che studiano a Napoli hanno dovuto presentare, nella prima metà di maggio, presso i loro comuni di residenza, una domanda con un modulo, i documenti e la certificazione attestante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa. Poi hanno ricevuto un attestato che, con la tessera elettorale, è stata presentata al seggio speciale. A quello napoletano si sono iscritti 108 studenti: 74 donne e 34 uomini. Provengono tutti da quattro circoscrizioni (Nord Est, Nord Ovest, Centro e Isole). I fuori sede della circoscrizione meridionale possono invece votare, sempre con questa procedura speciale, direttamente nei seggi corrispondenti al loro domicilio. In realtà, il seggio speciale napoletano abbraccia tutta la Regione Campania, per cui sono venuti a votare anche studenti di Salerno e dell'entroterra.

L'esordio

«È un meccanismo tutto nuovo - dice Cristina Becchimanzi, presidente del seggio speciale - In virtù della mia esperienza mi hanno chiesto se me la sentissi di guidare questa sperimentazione, e ho detto subito sì. Dovremo fare quattro scrutini, quattro verbali, ma gli elettori mi sembrano molto soddisfatti». «È una grande innovazione - conferma Pietro Graziano, 23 anni, di Anzio, studente di Giurisprudenza alla Federico II, tra i primi a votare - In passato bisognava tornare a casa oppure si rinunciava al voto. Invece è stata una procedura abbastanza funzionale e semplice. Oltretutto siamo in sessione di esami, quindi fa davvero comodo poter votare nella città dove si studia. Molti dei miei colleghi di università hanno approfittato di questa opportunità, c'è stato grande interesse». Sul banco del presidente del seggio, quattro schede diverse, una per ogni circoscrizione. Alle sue spalle, quattro urne. «Manca quella dell'Italia meridionale - conferma la presidente - perché loro non hanno bisogno di schede di altri collegi, che sono state invece trasferite qui». Sui muri campeggiano anche gli elenchi di candidati di tutta Italia. È il seggio dei seggi, in qualche modo. Il maggior numero di iscritti arriva dalla circoscrizione delle Isole: ben 34 da Sicilia e Sardegna. «Per me sarebbe stato complicato tornare a casa per il voto - conferma Roberta Sanna, 28 anni, di Sassari, che studia Archeologia a Salerno - Invece venire a Napoli è stato più semplice e mi è stato garantito il diritto al voto. È una novità molto positiva, che credo possa incoraggiare le persone a votare». Il seggio speciale per i fuori sede, che al Casanova occupa una piccola palestra al terzo piano, è nato da un decreto dello scorso gennaio, poi convertito a marzo, con la legge 38. Una novità dell'ultima ora, che ha raccolto un appello che da anni facevano gli studenti di tutta Italia.

Il primo voto

«È il mio primo voto - dice, 19 anni, di Padova, che studia Scienze politiche alla Scuola superiore meridionale di Napoli - Mi pare importantissimo poterlo fare nella città dove studio, senza essere costretta a tornare a casa. Sarei tornata per votare? Forse sì, è la prima volta e ci tenevo a esprimermi. Ma poterlo fare così è molto meglio. Credo che sia anche un ottimo modo per avvicinare i ragazzi alla politica e al voto. Si parla tanto di astensionismo, di disaffezione, ma a volte anche le istituzioni devono avvicinarsi a chi si sta allontanando. Introdurre una innovazione di questo tipo è sicuramente un segnale importante». È d'accordo anche, 23 anni, di Città di Castello, provincia di Perugia. Studia cinese e giapponese all'Orientale di Napoli ed è tra le prime a venire al seggio speciale di piazza Cavour. «Ci tengo a votare dice e non mi sarei persa questa opportunità. Da quello che sento, sono molti i miei colleghi che hanno voluto coglierla. Tornare a casa per votare è indubbiamente un costo. Qualcuno lo fa, approfitta del week end per andare un po' dai genitori e votare. Ma in sessione di esami, farlo qui è un'altra cosa». «Molto comodo questo cambiamento - aggiunge, 26 anni, origini calabresi, residente a Padova, studente a Napoli dell'Accademia delle belle arti, indirizzo Pittura - In passato sono tornato a casa, certo. Forse lo avrei fatto anche questa volta. Ma votare nella città dove vivi ti fa sentire anche più partecipe dei luoghi in cui sei». I quattro scrutatori del seggio speciale accompagnano con lo sguardo ogni elettore. L'età media di chi viene è chiaramente molto bassa. Non si arriva a 30 anni, molte tessere elettorali sono immacolate. Anche per questo, i ragazzi ci tengono moltissimo, e si vede dal passo. Arrivano con decisione e se ne vanno con fierezza, ed è una bella luce sul futuro.