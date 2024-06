A Napoli le Europee le vincono Pd e M5s, nella sostanza il centrosinistra e il “campo largo”. La città si conferma laboratorio per questa parte politica, del resto la città è governata dal sindaco Gaetano Manfredi eletto nel 2021 proprio con il “campo largo”. Un risultato confermato dal grosso exploit di Alleanza Verdi-Sinistra che sfiora il 13%. Inatteso, inaspettato e sorprendente.

Nel centrodestra Fratelli d’Italia - il partito della premier Giorgia Meloni - è il primo della coalizione, ma non sfonda e si ferma intorno al 13%. Più o meno lo stesso risultato delle politiche. Flop della Lega del vicepremier Matteo Salvini che è appena sopra il 3%. Mentre Forza Italia si conferma secondo partito della coalizione di centrodestra appena sotto il 7%. Questo racconta lo spoglio quando sono state scrutinate più della metà delle sezioni. Numeri che iniziano ad avere contorni di concretezza. A Napoli città il centrodestra vale il 23%. Meno dei voti del solo Pd, ecco perché il voto a Napoli è in controtendenza rispetto al resto del Paese.

Nel duello M5s-Pd la partita si gioca punto su punto la differenza è minima, ma si pensa che alle politiche di due anni fa i Cinque stelle presero il 43,2% e i dem il 16 mentre oggi sono appaiati con percentuali intorno al 27% si può ben dire che all’interno del “Laboratorio Napoli” le dinamiche sono cambiate in appena due anni e la terza gamba ora è diventata l’Alleanza Verdi-Sinistra con i moderati di Renzi e Calenda - sono due partiti diversi - che sommati però non arrivano al 7%. Il centrosinistra qui a Napoli governa sia al Comune che alla Regione con declinazioni diverse. A Napoli con il campo largo, ma alla Regione ha vinto Vincenzo De Luca senza campo largo, anzi con il M5S che gli è andato contro.

Prendiamo il partito della premier Fratelli d’Italia: alle comunali del 2021 il partito si è fermato al 4,41%, 9 mesi dopo alle politiche del 2022 - sempre in città - triplica le preferenze arrivando al 12,34. Se si considera che anche alle regionali del 2020 il risultato fu sotto il 5% viene da immaginare che il partito della premier smuove molto di più il voto d’opinione che quello dedicato ai candidati agli enti locali. Tendenza confermata propiod al voto delle Europee. Forza Italia invece è stabile: alle comunali prese il 6,63 e alle politiche il 6,43 e alla tornata odierna siamo sulle stesse cifre. La Lega a Napoli non ha mai sfondato alle ultime comunali non c’era il simbolo ma i simpatizzanti votarono per il candidato Catello Maresca mentre alle politiche si fermò all’1,83%. Il rapporto con la capitale del sud è sempre stato problematico. Ma il centrodestra sul sud e su Napoli sta investendo molto e intende scardinare il “laboratorio politico”

In un modo o nell’altro restano l’ago della bilancia rispetto al 2021 e al 2022 c’è da pesare la scissione che c’è stata tra Matteo Renzi e la sua Italia viva e Azione di Carlo Calenda che arrivano separati alla meta delle Europee. Azione alle Comunali appoggiò il candidato sindaco Antonio Bassolino e prese lo 0,41%. Alle politiche Renzi e Calenda insieme sono arrivati al 6%. Centro democratico sempre alle comunali appoggiò Manfredi e prese il 3%.

Gli appelli sono serviti a poco – se non a nulla – a Napoli si è battuto il record negativo dell’astensionismo: alle urne si è recato appena il 36,83% degli aventi diritto. Ben sotto il 40 che pure era la soglia critica raggiunta alle Europee del 2019. Un dato lontanissimo anche dalle politiche del 2022 quando l’affluenza fece segnare il 50%: i napoletani hanno scelto di restare a casa loro.

C’è stato chi è andato sul lungomare dove di sole ce ne era poco perché coperto dalle nubi: a Napoli ha insistito il classico bafuogno, un mix di aria caldissima e salmastra molto fastidiosa ma pur sempre meglio che andare al seggio. E chi è andato a gustarsi i tanti eventi di questa estate appena scoppiata. Ma alle urne proprio i napoletani non ci sono voluti andare. Il segno di una lontananza da questa politica che impressiona. Insomma, non andare a votare è stata una scelta – è il caso di dire – politica.

In questo contesto nonostante tutto c’è stato chi è arrivato a Bruxelles e ha conquistato il seggio. E ci sono i partiti che dopo la solita lagna sull’astensionismo senza che si facciano mosse concrete per affrontare il problema, portano a casa le loro poltrone. Napoli sul voto è spaccata anche sull’affluenza e non solo come è naturale per gusti politici atteso che si vota con il sistema proporzionale. Per esempio, nei quartieri dove prevale il ceto medio e anche l’alta borghesia dei professionisti come all’Arenella, al Vomero e a Posillipo l’affluenza è tra il 52 e il 49%.

Ma nelle periferie come Barra, Chiaiano, Pendino, Miano, San Giovanni a Teduccio Ponticelli e San Lorenzo si è attesta tra i 10 e i 12 punti percentuali in meno. Uno scarto che racconta come l’Europa abbia un peso molto più specifico dove il reddito è medio alto e molto meno pesante dove il disagio la fa da padrone e gli stipendi sono più leggeri. Ora tocca al nuovo Parlamento della Ue fare sì che questo distanza si accorci.

Bisogna sottolineare che alle Europee si vota con il sistema proporzionale, cioè ognuno pensa a prendere voti per la propria lista perché le alleanze non sono previste. E chissà che non sia anche questo uno dei motivi del record di astensionismo. Infatti, solo dopo che le varie famiglie politiche si sono formate, a Bruxelles possono nascere alleanze. Il sistema con il quale si vota naturalmente condiziona l’esito del voto.

Tuttavia presi i maggiori partiti e prendendo a modello le ultime elezioni Comunali del 2021 e quelle politiche del 2022 e ora le Europee a Napoli viene fuori un trend che caratterizza i grossi partiti: lo scarto che c’è tra le elezioni amministrative e quelle politiche. Non una novità, però dalle nostre parti di solito c’è più passione per il voto del Municipio che per quello romano. Invece in città per alcuni la tendenza è all’opposto. Il raffronto con le ultime Europee conta fino a un certo punto perché sono passati 5 anni dall’ultima volta che si è votato con vista Bruxelles e un lustro soprattutto in Italia equivale a un’era geologica per la politica, senza contare che in mezzo c’è stata anche la pandemia.

Napoli in particolare è una città osservata speciale in quanto ritenuta un laboratorio politico a livello nazionale. A urne ancora aperte - con lo spettro dell’astensionismo che tende a crescere - lo scenario è ancora una volta cambiato sia sul fronte del centrodestra, che del centrosinistra che nelle altre sigle l’unica costante è che l’Europa sembra attrarre poco i napoletani che pure sono residenti in una città che per definizione è europea.

Gremita di turisti che arrivano da ogni dove. Con il soldi del Pnrr che sono stati messi a terra per la gran parte.