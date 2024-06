Che non fosse aria, lo si era capito già da sabato sera quando la partecipazione al voto della circoscrizione meridionale aveva raccolto la miseria del 12,53 per cento. Certo, c’era l’orario insolito di inizio delle operazioni elettorali (le 15) ma che non ci sarebbe stata ressa per recarsi alle urne era fin troppo facile prevederlo. E così anche ieri mattina: nella rilevazione di mezzogiorno la circoscrizione IV - che conta 14.971 seggi - faceva segnare una percentuale di affluenza alle urne del 21,12 per cento, sempre troppo bassa e sempre al di sotto sia della media nazionale, sia delle altre circoscrizioni, esclusa quella delle isole.

Un trend confermato, poi, alle 19, quando il tasso di partecipazione degli elettori alla tornata elettorale europea si è fermato al 33,38 per cento. Se queste erano le premesse, è chiaro che, a chiusura definitiva dei seggi, il dato dell’affluenza non potesse essere del tutto dissimile. Dunque, niente sorprese: ieri sera alle 23, la cifra della partecipazione alle urne della circoscrizione Sud si è attestata a una media del 43,7 per cento, ben al di sotto della già modesta media nazionale, intorno al 50 per cento. Sulle sei regioni rientranti nel segmento elettorale, in Abruzzo è stata del 47,13 (si è votato anche per le amministrative di Pescara); in Basilicata del 42,8; in Molise del 47,9 (si è votato anche per il Comune capoluogo, Campobasso) come in Puglia (43,6) si è votato anche per le Comunali di Bari; in Calabria del 40,3; in Campania del 44 per cento.

Un risultato che fa impallidire se confrontato con quello dell’affluenza alle urne da record in Germania tra il 64 e il 65 per cento, il livello più alto registrato dai tempi della riunificazione tedesca nel 1990, e superiore alla partecipazione media in Ue del 51 per cento. Una disaffezione al voto che ha visto Campania, Puglia, Basilicata e Calabria tra le regioni più distaccate rispetto al fascino della partecipazione di scelta delle rappresentanze politico-parlamentari in Europa. D’altra parte, anche alle Politiche del 2022, la fuga dai seggi era stato uno degli elementi più preoccupanti per quanto riguarda l’analisi dei fenomeni elettorali e dei flussi.

Nel 2019 al Sud votò il 48,32 per cento degli elettori. Ben sei punti in meno della media nazionale che comunque era scesa dopo cinque anni: 54,50 nel 2019 mentre nel 2014 era stata del 57,22. Del resto, l’astensionismo molto marcato nelle regioni del Mezzogiorno, era un dato ampiamente previsto e temuto dalle stesse forze politiche agitando i partiti, soprattutto quelli tradizionalmente forti nel Meridione e quelli che sul malcontento del Sud avevano riposto speranze di successo. È l’analisi condivisa - pur con qualche distinguo - dai principali osservatori e analisti politici ma anche dai sondaggisti che costantemente controllano il polso dell’elettorato. E d’altra parte, fino a sabato mattina, a poche ore dall’apertura ufficiale dei seggi, gli stessi istituti di ricerca demoscopica prevedevano almeno un 15 per cento del campione elettorale che era indeciso: ma indeciso non vuol dire che non sapesse per chi votare bensì non sapeva se votare o meno. E dunque, come eventualmente si sarebbe orientata quest’ampia fascia di incerti, in relazione alle scelte su questo o quel partito, è un tema interessante ma secondario rispetto a quello riguardante la partecipazione al voto. È chiaro poi che, tra i partiti, quelli che sono più forti al Sud o quelli che hanno impostato la campagna elettorale su temi “consoni” nei riguardi dell’elettorato del Mezzogiorno, in caso di crollo dell’affluenza nella circoscrizione Italia Meridionale, potranno essere, alla fine penalizzati.

I partiti

Per questa tornata elettorale, i deputati hanno approvato la decisione del Consiglio europeo di aumentare da 705 a 720 il numero di seggi al Parlamento europeo per la prossima legislatura. A innescare questo processo è stata la relazione del Parlamento del giugno 2023, che il Consiglio ha adottato come base per la sua proposta, basata sui cambiamenti demografici nell’Unione europea rispetto alle elezioni del 2019. Il Parlamento ha approvato la decisione con 515 voti a favore, 74 contrari e 44 astensioni. Nessuna modifica ha, però, riguardato il nostro Paese. La circoscrizione Sud Italia elegge a Strasburgo 18 europarlamentari sui 76 che spettano all’Italia. Per numero di seggi è la seconda in Italia, dopo la circoscrizione Nord Ovest che ne elegge 20. Quanto ai primi dati, molto parziali (poco più di mille sezioni su 14.992 in totale), nella circoscrizione Sud, il Pd è avanti su Fdi, tiene il Movimento Cinquestelle che conferma il proprio bunker in Campania, Forza Italia in vantaggio sulla Lega, Avs sopra la soglia di sbarramento mentre, al di sotto di tale asticella, sarebbero Stati uniti d’Europa e Azione.

Nel 2019, il Movimento Cinquestelle che al Sud fu il primo partito con il 29,1 per cento riuscì a eleggere sei europarlamentari; la Lega, che ottenne il 23,4 per cento, ne elesse cinque con il leader Matteo Salvini, primo degli eletti, che poi lasciò libero il seggio consentendo l’elezione di un altro candidato del Carroccio; il Pd ottenne il 17,8 per cento ed elesse quattro parlamentari. Forza Italia da parte sua conquistò il 12,2 per cento dei consensi acquisendo due seggi con il capolista Silvio Berlusconi che poi rinunciò a beneficio di Fulvio Martusciello e, infine, Fratelli d’Italia che cinque anni fa raccoglieva nel Mezzogiorno il 7,5 per cento e che elesse la sola capolista Giorgia Meloni, leader del partito, la quale poi rinunciò consentendo l’ingresso a Strasburgo di Raffaele Fitto. Ora si apre un’altra partita, a cominciare dal nodo dell’alleanza che guiderà la Commissione europea e che dovrà garantire la maggioranza in Parlamento. Poi saranno da definire le componenti della stessa Commissione, dal presidente e poi, via via, per proseguire con la nomina dei commissari (e relative deleghe) che saranno indicati dai Paesi membri.