Se a livello nazionale Fratelli d’Italia festeggia il primato, in Campania quei numeri sono ancora lontani. I primi dati reali, quando le sezioni scrutinate sono circa un migliaio su un totale 5.828, dicono che il partito di Giorgia Meloni è dietro alle forze di centrosinistra con Pd e Movimento 5 Stelle che si contendono i primi due posti per le preferenze dei campani.

Gli scrutini nelle aree diverse da Napoli, da dove arrivano la maggior parte dei primi dati, potrebbero far migliorare i numeri, ma la tendenza resta quella delle politiche: al Sud, e in particolare in Campania, il partito del premier resta lontano dagli ottimi risultati portati a casa a livello nazionale. I dirigenti campani di Fratelli d’Italia erano scesi in campo con l’obiettivo di togliere quella maglia nera delle politiche quando la Campania è stata la Regione in cui il partito con la fiamma aveva meno consensi percentuali fermandosi al 18%.

Ebbene stando ai primi dati reali, si potrebbe registrare addirittura una leggere flessione. Dati, quelli campani, che sembrano essere più severi col partito di Governo anche rispetto al resto del Sud dove comunque Fdi dovrebbe superare il M5S, mentre il Partito democratico si attesta come primo partito. Numeri che comunque potrebbero dare, nella circoscrizione meridionale, circa cinque seggi a Fratelli d’Italia. Anche se questo tipo di calcolo è ancora tutto da fare. Si guarda, in queste ore di grande fibrillazione con i risultati ancora da cristallizzare, con grande intessere anche ai dati sui partiti più piccoli a caccia della soglia di sbarramento. Il mancato superamento del quorum potrebbe favorire, con i resti, le formazioni che hanno più consensi. E così far scattare un seggio in più al Sud.



Ancora troppo presto, ovviamente, per capire a chi andranno le poltrone dei candidati meridionali. Certo è che tra i campani in lizza per una poltrona il favorito è l’ex sindaco di Pagani Alberico Gambino. L’esponente salernitano è trascinato da un big della formazione di Meloni a livello regionale: il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Un buon risultato alle Europee potrebbe dare a Cirielli una voce più grossa anche per poter avanzare possibilità di crescita personale, magari con un ministero o con una candidatura da presidente alle prossime elezioni Regionali. Non è un caso che quando Forza Italia ha avanzato l’ipotesi di poter esprimere il nome del candidato presidente per il centrodestra a Palazzo Santa Lucia, proprio Cirielli è stato tra i primi a ricordare che anche Fdi avanza legittime pretese di concorrere per scegliere il numero uno dello schieramento alle Regionali 2025.

Ma tornando alle Europee, non c’è certamente solo Gambino. In corsa anche due napoletani. A partire da Raffaella Docimo, docente di odontoiatria pediatrica con un passato da giornalista e con radicamento partenopeo. A sostenerla c’è il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che dopo il tanto lavoro speso a Napoli e in Campania da quando è alla guida del Mic, spera di ottenere un riscontro anche elettorale, pur avendo escluso una sua candidatura alle prossime Regionali. L’altro napoletano in corsa è Antonio Ambrosio, imprenditore del vino Lacryma Chiristi nell’area vesuviana, che ha il supporto a livello nazionale del responsabile dell’organizzazione del partito Giovanni Donzelli, uno degli uomini più importanti a livello nazionale del partito. Docimo e Ambrosio sono stati anche i due candidati sostenuti dalla neoeletta segreteria napoletana di Fratelli d’Italia guidata da Marco Nonno. Grande attenzione anche per il risultato che otterrà il critico d’arte Vittorio Sgarbi e per l’altro campano, il casertano Marco Cerreto. La realtà, però, è che la competizione al Sud è molto elevata con i candidati pugliesi e calabresi che hanno ottime carte da giocarsi per prendersi i primi posti dei circa cinque seggi che potrebbero andare ai meloniani meridionali.



Intanto, oltre alle europee, i dirigenti locali di Fratelli d’Italia aspettano dati più consolidati anche per giocarsi le prossime partite elettorali a livello locale. A partire dalle già citate elezioni Regionali del 2025. Fratelli d’Italia, al di là delle aspirazioni personali, vuole essere della partita. «Chi ottiene più voti indicherà il candidato», la voce che si rincorre per dar forza alle legittime pretese dei campani di Fdi. Ma sarà importante avere, dalle Europee, dati consolidati che diano ancora più distacco dagli alleati e in particolare da Forza Italia. Discorsi che saranno d’attualità nei prossimi giorni o nelle prossime settimane, ma i dati di questo voto saranno guardati con grande attenzione anche in questo senso.