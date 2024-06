«Ora serve una riflessione ma al Sud siamo sempre una forza politica riconosciuta», dice subito Roberto Fico, ex presidente della Camera dell’M5s, che però auspica un campo largo, sul modello Napoli, a partire dalle regionali.

Anzitutto come spiega questo risultato non certo positivo delle Europee? Napoli non è più una delle roccaforti dell’M5s?

APPROFONDIMENTI I giovani scelgono Pd e Avs. La Lega partito nazionale: ora la votano anche al Sud Europee 2024, M5S sorride; Napoli resta la roccaforte: «Più dialogo con i dem» Europee 2024, M5S chiude a Napoli: «In Ue per cambiare politica contro Sud del governo

«È un risultato che senz’altro non ci soddisfa e che ci porta a una necessaria e approfondita riflessione. Già stasera (ieri, ndr) abbiamo avuto un primo confronto in assemblea. Purtroppo la scarsa partecipazione al voto, che è un dato che deve far riflettere tutta la politica, non ha aiutato un movimento come il nostro. Ma al di là di questo analizzeremo quanto fatto e non fatto e ci impegneremo per risolvere i nodi. Al sSd però, e in Campania continuiamo a essere una forza politica riconosciuta. Qui c’è il nostro miglior risultato nazionale».

Come può rigenerarsi l’M5s? In queste ore, ad esempio, si parla di togliere il limite del doppio mandato.

«L’M5s ha delle regole che probabilmente possono generare delle difficoltà, ma esistono e vanno rispettate. Credo che si debba sempre partire dai temi. L’M5s parla da anni - da quando furono fondati i primi Meetup - di questioni che sono ora di grande attualità. Transizione energetica ed ecologica, sviluppo sostenibile, tutela dell’ambiente, sanità pubblica, valorizzazione dei beni comuni, tutela dei più fragili, innovazione tecnologica sono alcuni esempi. Questo sguardo sui cambiamenti che si realizzano nella nostra società, a velocità sempre maggiori, deve essere alimentato e consolidato».

Ma come spiega questo voto al Sud che premia solo il Pd e, in parte, Avs? Bisognava fare opposizione più incisiva o cosa?

«L’M5s ha perso in termini di voti, ma resta un riferimento a Napoli, come al sud. E non credo che abbia fatto una opposizione poco incisiva. Ci stiamo battendo contro il premierato e l’autonomia differenziata che rischia di danneggiare enormemente il meridione, acuendo le diseguaglianze. Personalmente sto girando da più di un anno per confrontarmi con i cittadini in tutta Italia sulle conseguenze di questo provvedimento voluto dalla Lega. E in questa opposizione lavoriamo fianco al fianco anche con Pd e Avs. Non dobbiamo mollare di un centimetro sulle nostre battaglie».

Il risultato del Sud però conferma come da qui ci siano i numeri contro il centrodestra. Serve però un’alleanza più organica nel centrosinistra. Tra voi, Pd, Avs e moderati: non è arrivato il momento di rompere gli indugi e, oltre che ragionarci, passare ai fatti?

«Il dialogo con le altre forze progressiste non si è mai fermato. Prova è che governiamo insieme in alcune città, come Napoli, appunto, in Sardegna e anche in questa tornata di amministrative abbiamo candidati comuni. Lì dove ci sono le condizioni e obiettivi e programmi comuni, ci siamo».

Il modello di maggioranza di palazzo San Giacomo, quindi, può essere replicabile? Manfredi dice che può essere un modello.

«È un modello, un laboratorio importante, e senz’altro è replicabile, come già è successo. Le modalità si trovano nel dialogo e nella volontà di costruire insieme un progetto comune. È quello che già avviene in tante realtà, dove c’è condivisione di temi. Il primo banco di prova possono essere le prossime regionali».

Come si può costruire un asse con il Pd se De Luca è ostinato per il terzo mandato. E su questo punto voi e una parte del Pd stesso non siete d’accordo.

«Noi proponiamo un laboratorio politico con il Pd e le forze progressiste a partire dal modello Napoli e dall’esperienza in corso al Comune. Da qui si costruisce la strada».