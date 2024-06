Europee 2024, Forza Italia chiude la campagna elettorale a Napoli con i ministri

Si chiude a Napoli, in piazza Matteotti, venerdì 6 giugno (ore 17), la campagna elettorale di Forza Italia per le Europee. Ci saranno il segretario Antonio Tajani, dirigenti azzurri ed esponenti del governo. Secondo quanto rende noto Forza Italia, si va verso il sold out dei treni azzurri.

«Una campagna fatta fin dal primo giorno fra la gente e per la gente, sul territorio, incontrando cittadini, imprenditori, rappresentanti di diverse categorie, per confrontarsi e per raccogliere impressioni, necessità, urgenze - si legge in una nota - Il presidente Silvio Berlusconi negli ultimi 30 anni ha lavorato per costruire un'Europa con al centro la libertà, la sicurezza e la dignità delle persone e a questo punta il movimento azzurro anche nei prossimi anni. Forza Italia è il faro per tutti i cristiani, liberali, riformisti, europeisti, garantisti ed atlantisti e questi principi saranno ribaditi anche giovedì a Napoli. Si va verso il sold out dei treni azzurri. Sarà una festa straordinaria per la quale è prevista una grande partecipazione di tutto il popolo di Forza Italia, guidato dal segretario nazionale del partito, Antonio Tajani, e con la presenza di tutti i dirigenti del partito e degli esponenti azzurri al governo».