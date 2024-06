Rendere la Campania la Regione più azzurra d’Italia e confermare il Sud come granaio di voti principale del partito. Eccoli gli obiettivi prefissati da Forza Italia nella circoscrizione meridionale alla vigilia del voto. E i primi dati reali disponibili, quando le sezioni scrutinate sono circa un migliaio su un totale 5.828, dicono che il target dovrebbe essere raggiunto.

Gli azzurri si attestano attorno al dieci percento e dovrebbero confermarsi quarta forza elettorale anche a livello regionale, con un distacco non così ampio dagli alleati di Fratelli d’Italia. E in generale in tutto il Sud, il partito fondato da Silvio Berlusconi, ottiene buone percentuali di consenso che potrebbero far scattare dalla circoscrizione meridionale tra i due e i tre seggi, anche se i dati disponibili non danno ancora nessuna certezza.

Ciò che è certo è che i vertici del partito fondato da Silvio Berlusconi hanno in testa due obiettivi fondamentali. Il primo a livello europeo: rafforzare la truppa azzurra all’interno del Partito popolare europeo così da avere una voce sempre più forte nelle dinamiche interne al Ppe che sicuramente sarà fulcro centrale della nuova maggioranza. Il secondo obiettivo è invece nazionale e guarda a ciò che accadrà all'interno del centrodestra: superare la Lega per avere una voce più forte nelle nella coalizione di Governo, anche nella decisiva partita per l'autonomia differenziata. E se la Lega punta come sempre sul Nord, Forza Italia per raggiungere i suoi obiettivi ha scommesso sul Mezzogiorno dove, anche stavolta, ha portato a casa i risultati migliori. E sullo sfondo c’è un terzo obiettivo: giocarsi il buon risultato per avere una voce più forte al tavolo in cui si deciderà il prossimo candidato presidente del centrodestra alle Regionali campane.

La Campania

Che Napoli, la Campania e il Sud fossero il bacino su cui puntava Forza Italia lo si sapeva. Altrimenti il segretario del partito Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, non avrebbero scelto piazza Matteotti per chiudere la prima campagna elettorale di Fi senza Berlusconi. Il target, come detto, è il superamento della doppia cifra. Alle ultime politiche gli azzurri in Campania si attestarono al 9,75% alla Camera e al 10,64% al Senato, risultato il quarto partito più votato in Regione dopo Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e Partito democratico. La posizione in classifica non dovrebbe, stando ai primi dati, essere cambiata. Ma l’obiettivo della squadra campana guidata da Martusciello è di accorciare il divario con i tre partiti sul podio e i primi numeri sull’esito elettorale di queste europee sembra che vadano verso questa tendenza. Numeri che Fi vuole utilizzare anche per giocarsi le sue carte nella dialettica interna al centrodestra per l’indicazione del candidato presidente per le prossime elezioni regionali.

«Subito dopo il voto sceglieremo il candidato presidente», ha assicurato Martusciello. «Forza Italia dirà la sua per la candidatura, abbiamo già qualche nome in testa», ha ribadito Tajani. Parole che non hanno fatto piacere agli alleati di centrodestra, sia Fratelli d’Italia che Lega, che hanno risposto dicendo, in buona sostanza, stop alle fughe in avanti. Non sarà discussione di queste ore ma sicuramente dei prossimi giorni e delle prossime settimane, con i dati sulle europee che suffragheranno le tesi dei partiti per dire la loro nella discussione.

Le liste

Ma le elezioni per cui sono andati a votare, non tantissimi a dire il vero, gli italiani in queste ore sono quelle per il Parlamento europeo. E Forza Italia ha schierato una truppa di campani molto ampia nella lista della circoscrizione Sud. Come accennato potrebbero essere due i seggi nel collegio meridionale che andranno agli azzurri, ma bisognerà attendere dati più consolidati per capire se le ambizioni potrebbero ridimensionarsi a un solo posto o migliorare arrivando a tre. In lista c’è anche il segretario nazionale Tajani che però rinuncerà al seggio per continuare a fare il vicepremier e ministro degli Esteri.

Punta ad un ottimo risultato Martusciello che cerca la riconferma da capodelegazione azzurro al Parlamento europeo, pur avendo poi per il futuro aspirazioni personali per una candidatura a presidente della Regione. Ci si gioca, quindi, il secondo posto. Sperano nella riconferma le altre due uscenti campane Isabella Adinolfi e Lucia Vuolo. In corsa per un seggio, tra i campani, pure Alessandra Mussolini, il monarchico Alessandro Sacchi, il presidente dell’Avellino Calcio Angelo Antonio D’Agostino, il senatore ex M5s Raffaele De Rosa e l’ex assessore deluchiana Sonia Palmeri. L'obiettivo è di occupare con gli esponenti campani tutti i seggi ottenuti al Sud da Fi.