Primo partito a Napoli e in Campania: Giuseppe Annunziata, segretario provinciale dem, se l’aspettava?

«È un risultato straordinario quello del Pd. Non solo le Europee ma anche le amministrative: viene ripagato il grande lavoro capillare che in questi mesi abbiamo portato avanti sul territorio, nei circoli, tra i militanti e la gente. Un Pd che viene premiato dagli elettori soprattutto quando riesce a presentare liste ben strutturate che rappresentano la giusta sintesi delle varie sensibilità della nostra comunità».

Come se lo spiega?

«Per le Europee le liste sono state fatte con un giusto mix di amministratori locali, mondo cattolico, società civile, esponenti nazionali del partito. Tutto questo ha portato ai risultati visibili, così come raccogliamo successi nei comuni al voto, con vittorie schiaccianti al primo turno. Penso a Castellammare, Casoria e Bacoli, e alle prestazioni convincenti che ci fanno ben sperare in vista dei ballottaggi a Torre Annunziata, a San Giuseppe Vesuviano e a Sant’Antimo dove non solo portiamo il candidato sindaco al ballottaggio ma il Pd è anche la prima lista in città».

E ora in molti sono convinti come da qui parta la riscossa del centrosinistra contro il centrodestra al governo.

«Sicuramente si sono percepite le posizioni di contrarietà netta sull’autonomia differenziata e sul blocco dei Fondi di sviluppo e Coesione e per il salario minimo. Ma uno degli elementi chiave di questo successo è stato il trascinamento dato dalla segretaria nazionale, Elly Schlein. La sua leadership e il suo carisma hanno infuso nuova energia nel partito, mobilitando non solo i membri storici, ma anche attirando nuovi sostenitori. La sua visione progressista e il suo impegno per una politica inclusiva e giusta hanno fatto da catalizzatore, contribuendo a consolidare la fiducia degli elettori. Vorrei ringraziare per questo straordinario lavoro anche tutti i membri della segreteria metropolitana, a cominciare da Francesco Dinacci e la grande comunità di sindaci, amministratori e militanti che hanno dimostrato di saper far tesoro degli errori passati. Questo cambiamento radicale non è avvenuto per caso, ma è il frutto di un lavoro collettivo. Penso al modello positivo del laboratorio Napoli di Gaetano Manfredi ma anche alla maggioranza in Regione».

Ci arriviamo: Manfredi rilancia il modello di campo largo.

«L’etichetta “campo largo” non mi appassiona, ma quello che è ben definito è il nostro obiettivo: creare una valida alternativa a questa destra di governo, destra che resta il nostro vero avversario. Per questo dobbiamo continuare quel lavoro di dialogo e di sintesi con tutte quelle anime che vogliono partecipare a questo progetto e far crescere sempre di più questo fronte contro questo governo».

De Luca vuole il terzo mandato ma sono contrari i grillini e un pezzo del Pd.

«Credo si debba inizialmente lavorare per la coalizione. Poi come in tutte le trattative di questo tipo, il nome si vede un minuto dopo. Comunque sia la comunità democratica nei prossimi mesi sarà chiamata a fare scelte fondamentali per il futuro del partito e dei territori. Il congresso regionale deve rappresentare un momento di scelta, ma anche l’avvio di una piattaforma programmatica per delineare il perimetro della coalizione che dovrà affrontare le prossime elezioni regionali, tenendo ben presenti due obiettivi: i nostri avversari sono nell’altro schieramento e dobbiamo fare tesoro delle buone pratiche che ci hanno permesso di vincere e di governare in questi anni».

Ma quando ci sarà questo congresso?

«Spero il prima possibile».