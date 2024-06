«Il nuovo modello della Meloni sui fondi Fsc non funziona e non va bene. Il punto è che bisogna provare a portare il risultato a casa, perché questa Regione ha bisogno dei fondi che le spettano». Lo ha detto Roberto Fico, presidente del comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle in un intervento elettorale a Napoli. Fico ha sottolineato che serve lo stanziamento dei fondi come chiesto da tempo dal governatore De Luca. Ma «per portare i risultati a casa - ha detto - bisogna parlarsi: anche duramente, ma bisogna stare a un tavolo, finché non si raggiunge una soluzione. Altrimenti i cittadini campani devono aspettare anni per avere i fondi ed è ingiusto che finiscano in mezzo alle lotte politiche».

Fico ha commentato anche l'alleanza con il Pd in diversi Comuni nelle amministrative: «Lo schema è questo del campo largo. Dove ci sono le condizioni e le possibilità, come in tanti Comuni, andiamo insieme su basi programmatiche serie che condividiamo. Questo è lo schema che abbiamo usato anche in Sardegna con Alessandra Todde o a Foggia, dove abbiamo perso. Poi dopo le Europee sarà questo lo schema per cacciare la Meloni e costruire il futuro anche per il Governo nazionale». «Il nostro auspicio - ha proseguito - è quello di essere il primo partito al Sud e fare nel Mezzogiorno e in Campania un risultato importante, come abbiamo fatto alle politiche. Come M5s siamo a totale e completa difesa del Sud, che oggi è sotto attacco di un Governo scellerato». E' necessario, ha proseguito Fico, «far comprendere all'Europa fino in fondo che il Meridione è un luogo centrale per lo sviluppo della connessione con il Mediterraneo e i Paesi emergenti e soprattutto per gli investimenti europei, perché se si investe nel Sud cresce l'intero Paese. Noi non siamo quelli che vogliono l'autonomia differenziata per spaccare e allontanare il Sud e distruggere l'intera Repubblica. Noi vogliamo far crescere il Sud perché con il Sud cresce il sistema Paese».

«Abbiamo meno di 24 ore per dare una spallata alla Meloni che sta facendo una occupazione militare del potere» ha detto Sergio Costa, vicepresidente della Camera nel suo intervento dal palco del M5S a Napoli in chiusura della campagna elettorale. «Io noto - ha spiegato Costa - che il Governo della premier sta individuando tutta una serie di persone che sono politicamente, elettoralmente, vicine al Governo, nel senso che sono o grandi elettori o comunque marcatamente di destra, che vengono posizionate lì dove le nomine della pubblica amministrazione lo consentono. Ora capisco che tu premier ti fidi di chi ti è vicino, ma devi guardare qual è il bene del Paese: devi puntare alle migliori risorse, alle migliori qualità professionali, indipendentemente dall'aspetto elettorale, dall'appartenenza. Per me questo è il grande tema e mi preoccupa».

«In Europa bisogna portare la necessità di cambiare la politica economica verso il Sud di questo Governo. Una politica economica che è contro il Meridione, perché toglie fondi al Sud» ha detto Pasquale Tridico, capolista al Sud del M5S alle Europee, nel corso di una manifestazione elettorale a Napoli. «In Campania - ha proseguito l'ex presidente dell'Inps - il Governo fa uno stupido braccio di ferro con la Regione per sottrarre fondi a Bagnoli e per sottrarre fondi agli strumenti europei che vanno a favore dei campani. Da 7 miliardi i fondi per questa regione sono scesi a 5,9 miliardi e questo è un atteggiamento che il Governo sta facendo anche altrove, quasi per punire le Regioni del sud che non sono a favore delle politiche del governo». Tridico, ribadendo l'opposizione del Movimento al Ponte sullo Stretto, ha detto di voler portare a Bruxelles «la voglia di riscatto dei cittadini». Ha quindi sottolineato la necessità di costruire «un'Europa sociale, un'Europa dove il tema non siano solo i mercati finanziari, le banche, la moneta ma anche un reddito di cittadinanze europeo, un welfare europeo». Parlando poi dei giovani, ha detto: «Sappiamo che quando manifestano per la pace vengono manganellati da questo Governo e quando manifestano contro le devastazioni ambientali vengono derisi da questo Governo. Noi li ascoltiamo, soprattutto su questi due aspetti che sappiamo essere molto molto vicini e sensibili alle loro istanze».