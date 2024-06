Napoli si conferma roccaforte del Movimento 5 Stelle: nonostante una sensibile flessione rispetto sia alle politiche del 2022 (quando superò il 40%), che alle europee del 2019 (quando sfiorò il 40%), il partito di Giuseppe Conte, a circa il 60% dei seggi scrutinati, è primo partito in città, con una percentuale intorno al 28% (con il Pd che segue a circa un punto, e Fratelli d’Italia e Alleanza Verdi e Sinistra che si contendono, a molta distanza, il terzo posto). Nella provincia di Napoli, è testa a testa per la prima posizione con il Partito democratico, che in Campania dovrebbe invece prevalere (con Fratelli d’Italia terza forza).

Quindi, in controtendenza rispetto al dato nazionale, i 5 Stelle tengono in Campania, e soprattutto a Napoli, contribuendo a tamponare di fatto il crollo del partito di Conte al Centro-Nord. Un risultato non scontato, visto che il M5S alle elezioni europee non ha mai dato il meglio di sé, penalizzato da un sistema elettorale che prevede le preferenze e favorisce, quindi, formazioni politiche più strutturate sul territorio. Un risultato, però, nel solco di quelli precedenti: già alle scorse europee, infatti, il Movimento aveva ottenuto, proprio nella provincia di Napoli, il suo dato migliore d’Italia con un 39,15% dei consensi, sfiorando addirittura il 40% a Napoli, dove l’intero centrodestra si era fermato al 25% (circa la metà della percentuale raccolta a livello nazionale).

I quartieri

Per quanto riguarda i quartieri, il voto però non è uniforme, ma sembrerebbe confermare quello di 5 anni fa: i 5 Stelle sarebbero in vantaggio in quelli della periferia settentrionale (Miano, Piscinola, Scampia, Secondigliano) e dell’area orientale e industriale (Barra, San Giovanni a Teduccio e Ponticelli). Nei quartieri del Centro, così come in quelli dell’area ovest e di Chiaia, Vomero e Posillipo, invece, la prima posizione sarebbe contesa da Pd e FdI. Più a macchia di leopardo la situazione in provincia. Indicazioni, quelle che confermerebbero la leadership dei 5 Stelle a Napoli, e una sostanziale tenuta in Campania, che restano comunque sotto le attese della vigilia: ad incidere negativamente sarebbe stato soprattutto il forte astensionismo registrato in questa tornata elettorale, mitigato solo in parte dalla maggiore partecipazione al voto registrata nei comuni interessati dalle elezioni amministrative.

Il campo largo

In ogni caso, sembra confermata la solidità, soprattutto nella città di Napoli, della formula del campo largo che già sostiene il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e che, secondo i leader napoletani del Movimento, è l’unica possibile strada da intraprendere per costruire un’alternativa di governo al centrodestra a guida Meloni. Su questo è stato chiaro l’ex presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico: «Lo schema da perseguire - ha dichiarato - è quello del campo largo. Già ora, dove ci sono le condizioni e le possibilità, come in tanti Comuni, andiamo insieme al Partito democratico e alle altre forze di opposizione, quando riusciamo a trovare un accordo su basi programmatiche serie, che condividiamo. Uno schema che ha funzionato in Sardegna, con la vittoria di Alessandra Todde, e che da domani dovremo mettere al centro della nostra azione per cacciare la Meloni da Palazzo Chigi e costruire il futuro per il governo nazionale».

Una prospettiva di medio-lungo periodo che comporta un cammino comune delle forze di opposizione segnato da tappe importanti, in particolare in Campania, dove si voterà per le Regionali nel marzo del 2026 e per l’elezione del sindaco di Napoli a cavallo tra la fine dello stesso anno e l’inizio del 2027. Appuntamenti che metteranno alla prova la capacità di M5S e Pd non solo di stare insieme, ma anche di dialogare con le altre forze minori, sia a sinistra, che al centro dello schieramento politico, per confermare la lunga leadership del centrosinistra in Campania (dove la battaglia sarà più difficile) e, soprattutto, a Napoli città che, ha sottolineato Fico, «resta un modello politico da seguire, e magari migliorare».