A urne chiuse si può dire che il “campo largo” del sindaco Gaetano Manfredi - vale a dire un centrosinistra con dentro Pd, M5S, sinistra, riformisti e moderati modello con il quale è stato eletto a Palazzo San Giacomo - ha retto e Napoli la città che amministra ha fatto la sua parte. I candidati dell’ex rettore Antonio Decaro presidente dell’Anci uscente e Lucia Annunziata sono andati a gonfie vele. Così come ha dato sostegno anche a Pasquale Tridico punta di diamante del M5s nel sud. Lo scenario che si profila in città è quello del M5s primo partito e Pd a tallonarlo se anche distanziato.

Vale a dire che Manfredi teorico del campo largo si trova cucito addosso un abito di primo piano come federatore di quell’area politica. Non solo a Napoli e in Campania, ma a livello nazionale. Insieme a esponenti del Pd come Marco Sarracino molto vicino alla segretaria Elly Schlein che gli ha affidato la delega al sud, e lo stesso Giuseppe Conte leader dei pentastellati. Di più con questo quadro del centrosinistra i riverberi anche sulla Regione sono evidenti e il Presidente Vincenzo De Luca suo nemico politico avrà meno ragioni per attaccarlo. De Luca sul campo largo ha sempre avuto molti dubbi e mal lo digerisce. Si delineano - nella sostanza - nuovi orizzonti per Manfredi.

Concentrazione massima sulla città e sulla fascia tricolore che onorerà fino a fine mandato, ma nella testa del sindaco ci sono anche altre prospettive: ora più che mai è convinto di conquistarsi uno spazio importante a livello nazionale come amministratore e come personalità politica.

Le mosse che sta preparando - dunque - sono due: la caccia alla presidenza dell’Anci e un posto in prima fila nella costruzione del “campo largo” o polo progressista e riformista, ovvero un soggetto politico nazionale inclusivo capace poi di affacciarsi alle politiche per lanciare la sfida al centrodestra a guida Giorgia Meloni e ai suoi alleati. Va detto che Manfredi ha le mani saldamente ancorate sul manubrio di Palazzo San Giacomo e porta sempre con orgoglio la fascia tricolore. Però va anche ribadito che il secondo mandato per il sindaco a oggi non è all’ordine del giorno.

Visto che si voterà - causa Covid - sia per il Comune, che per Regione e per le politiche in pochi mesi tra il 2026 e il 2027. E tutto può succedere. Vale a dire che siederà su una di quelle tre poltrone e non è detto che sia ancora quella del Comune. Il post europee a Manfredi porta una estate e un autunno molto caldi. Saranno momenti di scelte strategiche.

La certezza è che Manfredi vuole un ruolo nazionale e la corsa per la presidenza Anci ha questo profilo: può continuare a fare il sindaco - a ottobre farà il bilancio dei primi tre anni di governo cittadino e annuncerà il rimpasto di giunta alla quale manca un assessore che spetta al Pd - ma in una dimensione che va oltre i confini di Napoli. Per l’Anci il voto è a breve bisognava superare le Europee e ci siamo.

Manfredi come numero uno dell’Anci ha due competitor: il sindaco di Torino Stefano Lorusso del Pd - area Guerini. E c’è Beppe Sala, sindaco di Milano, di area Pd pure lui, personalità di spessore al suo secondo mandato che scade nel 2026. Manfredi è consapevole di avere parecchie frecce al suo arco. La prima è il suo essere visto come figura istituzionale. E la strategia che mette in campo quale sindaco di Napoli, dove il rapporto con il Governo nonostante i distinguo politici è appunto molto istituzionale, gli consente di attrarre voti anche di sindaci di altre parti politiche.

Poi c’è il fattore Decaro. C’è amicizia tra i due primi cittadini, non solo feeling politico e amministrativo. E Manfredi ha in Decaro il primo sostenitore quale suo successore a numero uno dell’Anci. La partita Anci è nella sostanza già aperta. Dove può contare sull’appoggio del Pd e della Schlein su tutti e anche del M5S. Al di là degli scenari politici Manfredi ha un programma che per i primi cittadini italiani suona molto bene. Punta ad allargare il raggio d’azione dei Municipi.

Una contromossa all’Autonomia differenziata che per lui può essere l’anticamera di «un neocentralismo regionale». I comuni - il suo ragionamento - sono i primi interlocutori dei cittadini e quindi i sindaci devono avere la possibilità di gestire direttamente i fondi europei oltre che più poteri su materie come la sicurezza.