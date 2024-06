Sbadigli e smartphone, caffè e chiacchiere in attesa che accadesse qualcosa, che arrivasse qualcuno: nei seggi di Napoli il primo giorno di elezioni, se n’è andato sotto il segno della noia, con pochissimi elettori e un tempo infinito da trascorrere, soprattutto quello della sera inoltrata. E non crediate che avere poco da fare sia stato positivo per gli scrutatori: «È la prima volta che vivo questa esperienza - la ragazza, giovanissima, è sulla soglia di un istituto scolastico del Vomero - speravo di dare il mio contributo, sto qui ad aspettare che il tempo passi senza fare nulla. Nelle prime due ore di votazioni sono venute tre persone in tutto».

Allarme all’apertura delle votazioni in città: un presidente di seggio su quattro non s’è presentato all’appuntamento elettorale lasciando sguarnita la sua sezione. In totale negli 885 seggi dislocati in ogni quartiere di Napoli, si sono presentati solo 649 presidenti, gli altri 236 hanno dato forfeit. Così è scattata la macchina delle sostituzioni immediate che è già abbastanza rodata perché le defezioni improvvise sono all’ordine del giorno all’esordio delle giornate elettorali. Solo che quest’anno il numero delle surroghe è stato di gran lunga superiore rispetto all’ultimo appuntamento nel quale furono 170. La questione ha tenuto in allerta solo per un’oretta la macchina organizzativa elettorale napoletana. In tempi strettissimi tutti i presidenti sono stati sostituiti e i seggi sono stati aperti. Ovviamente sono state centinaia anche le defezioni degli scrutatori, ma in questo caso è subito partito il tam tam delle sostituzioni che ha fornito soluzioni immediate.

In particolare nella zona di Scampia e Secondigliano c’è stata la necessità di sostituire tantissimi scrutatori. In questo caso il passaparola social è stato determinante: su tutti i gruppi dei quartieri è stato lanciato l’sos; la possibilità di un lavoro imprevisto con l’idea di un guadagno supplementare ha fatto mettere in moto centinaia di ragazzi che subito sono andati a coprire i vuoti lasciati dagli assenti.

In realtà la possibilità di ingresso tra gli scrutatori viene utilizzata spesso dai giovanissimi che, al momento della costituzione dei seggi restano appollaiati all’esterno degli istituti scolastici con la consapevolezza che c’è sempre qualche defezione e che la necessità di risolvere il problema consentirà loro di entrare nel novero degli scrutatori last minute.

Soccavo, via Stanislao Manna, ingresso del 54mo circolo, sede di seggi. Un’ora dopo l’apertura al voto, all’interno della scuola ci sono solo le divise degli agenti per eventuali interventi e decine di scrutatori senza nulla da fare.

Sulla soglia si presenta una giovane coppia con un passeggino. L’arrivo di quelle persone pare un evento grande, tutti rientrano nelle aule e aspettano gli elettori, ciascuno spera che sia il proprio turno. Quando la coppia di votanti entra nel secondo seggio sulla destra, tutti gli altri smettono d’essere emozionati «mannaggia, speravo che venissero da noi, sarebbe stato il primo voto della giornata», dice con rassegnazione un ragazzo al quale i tatuaggi non regalano l’aria da duro che, in fondo, non sarebbe nemmeno adeguata allo sguardo da persona affabile e gentile.

Vomero, Liceo Sannazaro, seggi aperti ormai da due ore. Qui non c’è la disperata solitudine di Soccavo. Ovviamente nessuna coda né folla ingestibile, però tra i corridoi austeri del liceo vomerese c’è un po’ di movimento in più. Qui i votanti, una ventina nel giro di mezz’ora, sono quasi tutti giovanissimi, al primo voto. Alcuni arrivano in gruppetti di tre o quattro, si attardano lunghissimamente dinanzi alle liste, continuano a discutere sul nome da scrivere, non smettono di ricordarsi l’un l’altro come si vota, finché la più sfacciata si volta e parte verso le cabine: «Voi non avete le idee chiare, io sì. Vado a votare». Se fossero state ammesse le riprese all’interno dei seggi, quello della ragazza sarebbe stato un meraviglioso spot per invitare i giovani al voto.

Chiaia, Liceo Umberto, i seggi sono ormai aperti da quattro ore e il giovane scrutatore, seduto con la sigaretta in mano fuori dell’istituto, spiega che non c’è da lamentarsi «fin dal momento dell’apertura del seggio c’è stato movimento. Solo all’inizio un po’ di lentezza, poi da noi c’è sempre stato qualcuno. Adesso invece c’è un po’ di fiacca». In realtà il momento di stanca nel voto si verifica anche in maniera empirica. Quindici minuti, cronometro alla mano, per verificare quante persone varcano la soglia dell’Umberto per andare a votare: allo scadere dei 900 secondi abbiamo verificato l’ingresso di undici persone, Quattro coppie di persone di una certa età e tre donne con abitini che tradivano la provenienza dal mare o dalla piscina.