Europee 2024, il Pd chiude campagna a Napoli: «Vogliamo un Sud libero dalle mafie»

Per la chiusura della campagna elettorale a Napoli, il Pd ha scelto le rampe intitolate a Giancarlo Siani, il giornalista de 'Il Mattino' ucciso dalla camorra nel 1985. Con un pubblico di simpatizzanti, la capolista Pd nella circoscrizione Sud Lucia Annunziata e il candidato Sandro Ruotolo, Paolo Siani e anche l' ex ministro della Salute, Roberto Speranza.

«A testimoniare la lotta ad ogni forma di illegalità, le rampe Siani e, vicino, salita Arenella, la strada in cui fu uccisa mia cugina Silvia Ruotolo.

Questo e' il senso della nostra campagna elettorale», ha detto Ruotolo. «L'abbiamo impostata - ha aggiunto - con la richiesta di un Sud competitivo. Ma per avere un Sud competitivo, dobbiamo mandare a casa il Governo perchè con l'autonomia differenziata e la mancanza di idee sulla sanità e le infrastrutture, si è inventato il Ponte sullo Stretto, non andiamo da nessuna parte. Ma non andiamo da nessuna parte perchè dobbiamo liberarci dalla mafie e dalla corruzione: solo così potremo avere un Sud competitivo. Dove c'è mafia e corruzione non c'è sviluppo».

«Alcune volte siamo stati parte del problema, questa volta siamo la soluzione», ha concluso. Lucia Annunziata ha ricordato la forza evocativa del luogo scelto per chiudere la campagna elettorale: «Questa scalinata sotto questo grande muro ha qualcosa di così buio, di predestinato. E' come essere scesi dentro un fosso», ha detto, rimarcando l'importanza di andare a votare. «Se dopo tutto questo tempo le persone non hanno ancora capito che questa volta c'è una battaglia importante per tutti, glielo ripetiamo fino all'ultimo momento. Questo voto conta ed è sbagliato pensare che votare o non votare è uguale». Per Paolo Siani, fratello di Giancarlo, «scegliere di chiudere qui, con la nostra capolista, è un segnale molto forte che lancia il Pd a tutte le altre forze politiche: con i mafiosi neanche un caffè. E' una scelta di parte che va fatta, va detta e va soprattutto praticata».