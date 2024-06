Europee 2024, Annunziata e Ruotolo a Napoli: «Chiudiamo la campagna elettorale contro le mafie»

«Vogliamo un Sud competitivo e per esserlo bisogna anche liberarci dalle mafie. Per questo abbiamo deciso di chiudere la campagna elettorale del Pd nel Mezzogiorno in un luogo simbolo, a pochi metri dalle strade in cui furono uccisi Silvia Ruotolo e Giancarlo Siani».

Lo hanno detto Lucia Annunziata e Sandro Ruotolo, candidati del Pd alle Europee nella circoscrizione meridionale.

Annunziata e Ruotolo, domani, venerdì 7 giugno alle ore 19, chiuderanno la campagna alle Rampe Siani, al Vomero, insieme a Paolo Siani.