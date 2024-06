Europee 2024, Sangiuliano a Napoli: «Io candidato a Regione? Farò ministro fino al 2032»

«Quest'oggi sono a Salerno soprattutto a sostegno di Fratelli d'Italia per le prossime elezioni europee. È importante votare in Europa perché l'Europa è il centro delle decisioni più importanti, quelle che più immediatamente condizionano la vita dei cittadini, quelle che vanno ad incidere sulla nostra carne viva in tanti ambiti, dall'agricoltura all'industria al commercio alla cultura. Sono tutte decisioni che vengono assunte in Europa. Noi vogliamo essere dei leali europeisti, convinti europeisti».

Lo ha detto quest'oggi da Salerno, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

«Questa è una domanda che mi fate sempre. Io vi rispondo sempre che farò il ministro della Cultura fino al 2032, con il governo Meloni, dopo fondo un giornale e vi invito a lavorare con me» ha proseguito Sangiuliano, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se intendesse correre per la guida della Regione Campania, a margine di un incontro che si è tenuto a Salerno.

Non ha mai citato il governatore Vincenzo De Luca, ma scherzando ha aggiunto: «Qua l'unico campano sono io, poi ci sono i lucani che sono venuti in Campania e lo dico con grande rispetto per i lucani che sono persone eccezionali e di valore.

I campani siamo noi. Ma va bene, i lucani sono persone di grande valore e tempra. Ho sempre apprezzato e conosco la Basilicata». «Detto questo - ha sottolineato il ministro - spero che i cittadini campani, i miei concittadini, aprano gli occhi e diano una svolta verso il riformismo, verso la concretezza, verso la crescita della qualità».